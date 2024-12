Márcio Macêdo é homenageado com o Colar do Mérito Gumersindo Bessa

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência recebe honraria do TCE/SE por sua contribuição à gestão pública e à democracia

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, foi agraciado nesta segunda-feira, 09, com o Colar do Mérito Gumersindo Bessa, a mais alta honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). A solenidade, realizada no auditório do TCE, reconheceu personalidades que contribuem de forma significativa para a sociedade e para o fortalecimento da gestão pública no Brasil.

Márcio Macêdo, natural de Rio Real (BA) e radicado em Aracaju desde a juventude, é formado em Biologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e mestre em Meio Ambiente. Sua trajetória profissional inclui relevantes contribuições à administração pública, como secretário estadual de Meio Ambiente e superintendente do Ibama em Sergipe, além de seu papel como deputado federal e liderança no Partido dos Trabalhadores (PT), onde ocupou cargos como vice-presidente nacional.

Ao receber a homenagem, o ministro destacou a importância do legado de Gumercindo Bessa, jurista sergipano que se tornou referência no direito e na política brasileira. “Seu exemplo de dedicação à justiça social e à defesa da soberania nacional é uma inspiração para todos nós que buscamos construir um país mais justo e igualitário”, afirmou.

Márcio Macêdo também aproveitou o momento para reforçar os investimentos do governo federal em Sergipe, como a duplicação da BR-101, o Gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e o programa Minha Casa, Minha Vida, que já contratou mais de 6 mil moradias no estado. Ele mencionou ainda a ampliação do programa Mais Médicos, o fortalecimento do SUS e ações culturais viabilizadas pela Lei Paulo Gustavo.

“Tenho me esforçado para garantir que Sergipe receba a atenção que merece. Nunca antes na história do nosso estado tivemos tantos investimentos federais. Esse reconhecimento do TCE/SE é um estímulo para continuar trabalhando por justiça social e pelo desenvolvimento de nossa terra”, declarou Márcio Macêdo.

A solenidade reuniu autoridades e lideranças políticas, incluindo a presidente do TCE/SE, Susana Azevedo, que enfatizou o papel do tribunal no fortalecimento das políticas públicas. A homenagem reforça o compromisso do ministro com a promoção da democracia e o desenvolvimento sustentável, consolidando sua relevância como uma das principais lideranças políticas de Sergipe e do Brasil.

Assessoria de Imprensa

Foto: Lucas Reis