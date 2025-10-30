MÁRCIO MACEDO FAZ BALANÇO DE SUA GESTÃO NA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA E REFORÇA COMPROMISSO COM SERGIPE

O ex-ministro Márcio Macedo fez um balanço dos dois anos e nove meses à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 29, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ministros e representantes de movimentos sociais, Macedo destacou os avanços da participação social no Brasil e reafirmou seu compromisso com Sergipe e com o projeto político liderado por Lula.

“Entrei nesta Casa com o vento quente da esperança que vem do Nordeste brasileiro, do meu Sergipe. Hoje passo a missão adiante com a certeza de um legado coletivo: a participação social como método de governo”, afirmou.

Desde o início do atual governo, Macedo teve como principal missão recolocar a sociedade no centro da formulação das políticas públicas, reabrindo canais de diálogo que haviam sido interrompidos. Sob sua coordenação, foram recriados conselhos nacionais e instaladas novas estruturas de escuta e deliberação — como o Conselho de Participação Social, o CONSEA, o CONJUVE e a CNODS, além da retomada do Fórum Interconselhos, que hoje articula cerca de 60 colegiados nacionais.

Macedo também destacou o papel da Plataforma Brasil Participativo, criada para ampliar a democracia digital. O ambiente reuniu mais de 2 milhões de pessoas na construção do PPA Participativo e ultrapassou 9 milhões de acessos, tornando-se referência mundial em participação cidadã.

Outro marco, citado pelo ex-ministro, foi a realização do G20 Social, evento inédito que mobilizou quase 50 mil pessoas em torno das prioridades populares da presidência brasileira do grupo. As conclusões das plenárias do povo foram incorporadas ao documento final dos chefes de Estado, e a experiência inspirou a África do Sul a criar sua própria cúpula social.

A Secretaria-Geral também esteve à frente de ações emergenciais, como a coordenação da logística solidária no Rio Grande do Sul, com a distribuição de mais de 36 mil toneladas de donativos, e a inclusão da participação dos atingidos no Acordo Judicial da Bacia do Rio Doce, que destinará R$ 5 bilhões a projetos vindos das comunidades.

Entre os legados da gestão, Márcio Macedo destacou ainda a aprovação da Política Nacional de Economia Solidária, o fortalecimento da educação popular, o recorde histórico de 1,4 milhão de beneficiários do ID Jovem, o Programa Pró-Catadoras e Pró-Catadores, com mais de R$ 425 milhões em investimentos, e o programa Meu Município pelos ODS, que incentiva gestores locais a incorporarem as metas da Agenda 2030.

O trabalho rendeu, inclusive, reconhecimento internacional: o Brasil foi duplamente premiado na 9ª Cúpula Global da Parceria para Governo Aberto, nas categorias “Américas” e “Participação Social”, pela estratégia conduzida pela Secretaria-Geral.

“Usando a linguagem do futebol que o nosso presidente tanto gosta: o Brasil não apenas venceu a Copa das Américas; ergueu também a Copa do Mundo da participação social”, disse Márcio, ao celebrar a conquista.

Macedo agradeceu a Lula pela confiança e reafirmou o compromisso de seguir ao lado do presidente no projeto de reconstrução nacional. Em seu discurso, ele, inclusive, citou os 10 anos de convivência com o presidente. Em tom emocionado, anunciou que volta seu olhar para Sergipe, seu estado de origem, com vistas ao processo eleitoral de 2026.

“Sergipe veio comigo e eu vou com Sergipe. É meu chão, meu ponto de partida e meu porto de chegada. Estou pronto para me colocar à disposição do povo sergipano e seguir ajudando o presidente Lula na missão de fortalecer um projeto nacional baseado em justiça social, democracia e desenvolvimento sustentável”, disse.

O deputado federal Guilherme Boulos assume o ministro a partir de agora.

Por Valter Lima – Foto: Ricardo Stuckert/PR