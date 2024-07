Márcio Macêdo levará relatório dos ODS à ONU em viagem a Nova York

Ministro destacará reconstrução das políticas sociais e a criação do 18º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável

Em entrevista ao Jornal da Record, o ministro Márcio Macêdo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, revelou detalhes sobre sua próxima viagem a Nova York, onde apresentará um relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Macêdo, os ODS, inspirados em grande parte pelas políticas públicas dos governos do presidente Lula, foram abandonados nos últimos quatro anos e agora estão sendo retomados com vigor.

“O presidente Lula, em seus primeiros mandatos, implementou políticas públicas que serviram de inspiração para a construção dos ODS pela ONU, especialmente no combate à fome, com programas como Bolsa Família, Cisterna para Todos e Minha Casa, Minha Vida,” afirmou o ministro. Ele explicou que, durante os últimos quatro anos, o governo brasileiro deixou de priorizar esses objetivos, resultando na desmontagem de programas sociais importantes.

Macedo elogiou a resistência da sociedade civil organizada, que, apesar da negligência governamental anterior, continuou a trabalhar para manter os ODS vivos através do Relatório Luz. “Nós retomamos agora com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto. Fizemos um grande trabalho de construção desse relatório voluntário do Brasil em relação aos ODS,” disse o ministro.

Um dos principais pontos da apresentação será a criação do 18º ODS, que foca no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial, uma iniciativa liderada pela ministra Anielle Franco. Este novo objetivo visa reforçar o compromisso do governo brasileiro com a erradicação do racismo e a promoção da justiça social.

O relatório que será apresentado na ONU detalha como o governo Lula está reimplementando programas sociais e de proteção à pessoa humana, alinhando essas ações com os ODS. “O presidente Lula tem um compromisso inquebrantável com o combate à fome e com a proteção dos cidadãos. Estamos investindo em infraestrutura, educação, saúde, e outros setores para garantir uma vida digna e saudável para todos os brasileiros,” explicou Macêdo.

O ministro destacou que o governo está na fase final de revisão do relatório, que será apresentado ao presidente Lula antes de ser levado à ONU. Este documento não apenas relata os esforços atuais do governo brasileiro, mas também compara essas ações com os objetivos dos ODS, demonstrando a sintonia entre as políticas do presidente Lula e as metas globais estabelecidas pela ONU.

“A expectativa é grande para a volta do Brasil aos organismos internacionais, especialmente à ONU, com políticas cidadãs e civilizatórias que o presidente Lula lidera no nosso país,” concluiu Macêdo.

Fonte e foto assessoria