Márcio Macedo não será tesoureiro de campanha em 2026 e colocará nome para apreciação do seu partido

Em nora, a Assessoria de Comunicação do ministro “mais uma vez colocaram essa história de que o ministro Márcio Macedo será tesoureiro da campanha do presidente Lula, portanto, não participará das eleições em 2016”.

Segundo a assessoria, “isso tem como objetivo promover a desinformação, infelizmente, arma tão frequente na política dos tempos atuais. “Não existe isso dele ser tesoureiro da campanha do Lula. esse debate não está colocado”.

E continua: “0 ministro Márcio Macedo foi coordenador administrativo e financeiro da campanha do Lula em 2022 com muito orgulho e compromisso com o projeto nacional liderado pelo presidente, inclusive pela primeira vez na história das eleições depois da reabertura democrática foi aprovada as contas de um presidente da república sem ressalvas e por unanimidade, isso enaltece a sua biografia, entretanto, não está no projeto dele ser novamente tesoureiro”.

E conclui: “na hora certa ele apresentará o seu nome para a apreciação do seu partido, do projeto nacional e do povo sergipano para o processo de 2026. Agora, o ministro Márcio Macedo está concentrado no trabalho com o presidente Lula pelo Brasil e por Sergipe.