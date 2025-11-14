Márcio Macêdo participa da COP 30 em Belém e destaca protagonismo da sociedade civil

O ex-ministro Márcio Macêdo participou ativamente dos primeiros dias da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém (PA). Entre os dias 11 e 13 de novembro, ele acompanhou o início das atividades da conferência, reforçando o papel da sociedade civil como protagonista nas discussões sobre o enfrentamento à crise climática.

Responsável pela mobilização social para a COP 30 durante sua gestão à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio esteve presente na Zona Verde, espaço dedicado à sociedade civil, inovação e sustentabilidade. Ele foi convidado a participar de dois painéis de destaque: um sobre o uso da tecnologia e da inovação no combate à fome, tema que articula governança, dados e inclusão social, e outro promovido pelo Consórcio Nordeste, que apresentou iniciativas regionais em defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Também visitou a Zona Azul, onde pôde dialogar com diversas autoridades, como ministros, parlamentares e dirigentes de várias instituições.

O ex-ministro também marcou presença na abertura da Cúpula dos Povos e na Plenária Mundial das Juventudes, dois espaços simbólicos que reforçam a diversidade e o engajamento social da conferência. “A COP 30 é a COP da verdade, da implementação e, sobretudo, da presença efetiva da sociedade civil. Há uma participação ampla, com movimentos sociais, juventudes e organizações populares colaborando e se colocando como parte do processo de adaptação, mitigação e enfrentamento às mudanças climáticas”, destacou Márcio.

Durante sua passagem por Belém, Márcio fez questão de visitar a Feira da Economia Criativa, iniciativa idealizada em sua gestão na Secretaria-Geral como parte da programação da COP 30. No local, ele foi recebido com entusiasmo por representantes de diversos segmentos da sociedade civil, incluindo movimentos de catadores, sindicatos e entidades ambientalistas.

No dia 12, Márcio também participou da tradicional barqueata, uma das expressões culturais mais marcantes da COP 30, que reuniu movimentos sociais, lideranças populares e representantes de comunidades ribeirinhas para um ato simbólico em defesa da Amazônia e do clima. Ele também visitou a Casa Esfera, onde foi recebido pelo empresário João Camargo, idealizador da iniciativa.

Para ele, o engajamento popular alcançado na conferência é resultado de um esforço conjunto. “Seguindo a determinação do presidente Lula, trabalhamos ao longo deste ano para garantir uma mobilização social potente e democrática, à altura da importância da COP 30. Ver essa participação acontecer de forma tão vibrante me enche de orgulho”, afirmou.

A COP 30 se estende até o dia 21 de novembro.

