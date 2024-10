Márcio Macedo participa de evento no Dia Mundial da Alimentação

Nesta quarta-feira (16), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, participou da cerimônia de lançamento de dois importantes planos nacionais voltados à segurança alimentar: o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar (Planaab) e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo). O evento, realizado no Palácio do Planalto, marcou o Dia Mundial da Alimentação e reforçou o compromisso do governo Lula com o combate à fome e à promoção de uma alimentação saudável para os brasileiros.

O ministro destacou a relevância dessas ações para a sociedade e o papel do governo na construção de soluções para a fome e insegurança alimentar. “O combate à fome é uma prioridade nas agendas de desenvolvimento sustentável, inclusive com a criação, pelo presidente Lula, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A adoção desses planos é uma resposta a uma demanda histórica da sociedade civil brasileira”, afirmou Macedo. Ele ainda ressaltou a participação de movimentos sociais na elaboração das iniciativas, reafirmando o compromisso do governo federal com a inclusão de diversos setores da população, como mulheres, jovens, indígenas e quilombolas.

Os novos planos lançados pelo presidente Lula representam um passo crucial na ampliação das políticas públicas voltadas à produção sustentável de alimentos e à garantia do acesso a uma alimentação saudável. O Planaab, inédito no Brasil, visa fortalecer o abastecimento alimentar por meio de 92 ações estratégicas, que incluem a criação de novas centrais de abastecimento em estados como Sergipe e a ampliação de sacolões populares, facilitando o acesso da população a produtos frescos e acessíveis.

O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), por sua vez, é uma iniciativa que envolve diversos ministérios e entidades da sociedade civil, com foco na produção sustentável e na justiça climática. Com a implementação de políticas de apoio à agricultura familiar, o Planapo impulsiona a agroecologia como estratégia para promover a conservação da biodiversidade e garantir a segurança alimentar de forma sustentável.

Para o ministro Márcio Macedo, a implementação dessas políticas gera um impacto positivo não apenas na saúde da população, mas também na valorização da agricultura familiar. “Priorizar a alimentação saudável nesse combate gera um ciclo virtuoso de crescimento da agricultura familiar e melhoria significativa da saúde das brasileiras e dos brasileiros”, afirmou.

A cerimônia também marcou a assinatura da portaria que institui o Programa Arroz da Gente, uma iniciativa voltada ao estímulo da produção de arroz no Brasil, com investimentos previstos de R$ 1 bilhão. A iniciativa busca fortalecer pequenos e médios produtores, garantindo a compra da produção com preço estabelecido previamente.

Com essas entregas, o governo federal reafirma seu compromisso de tirar o Brasil do Mapa da Fome, promovendo um futuro em que todos os brasileiros tenham acesso a alimentos de qualidade.

