MÁRCIO MACEDO PARTICIPA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA E ANUNCIA NOVOS INVESTIMENTOS EM SERGIPE

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, esteve nesta sexta-feira (16) em Aracaju para participar do lançamento do programa ‘Acredita no Primeiro Passo’ em Sergipe, uma iniciativa estratégica do Governo Federal que visa reestruturar o mercado de crédito, estimular a geração de renda e promover o crescimento econômico no estado. O evento também marcou o anúncio de novos investimentos do Banco do Nordeste (BNB) na região.

Márcio Macedo destacou o compromisso do Governo Federal em transformar a realidade econômica do Brasil, especialmente no Nordeste, onde o programa ‘Acredita no Primeiro Passo’ surge como uma ferramenta essencial para fortalecer a autonomia socioeconômica das famílias. “Este programa é um marco na nossa luta para garantir que todos os brasileiros tenham acesso ao crédito e possam prosperar. Em Sergipe, estamos dando os primeiros passos para promover um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, valorizando o trabalho e as capacidades empreendedoras do nosso povo”, afirmou o ministro.

O ‘Acredita no Primeiro Passo’ é uma das principais apostas do Governo Federal para revitalizar a economia do país, com foco especial na população mais vulnerável. Durante o evento, Márcio Macedo reforçou a importância de iniciativas como essa para combater as desigualdades e criar novas oportunidades: “Estamos trabalhando para que, ao final dos quatro anos do governo Lula, possamos olhar para trás e ver que cumprimos nosso dever de construir um país melhor para todos. O que estamos fazendo aqui hoje em Sergipe é um exemplo claro desse compromisso.”

Além do lançamento do programa, Márcio Macedo também anunciou, em parceria com o Banco do Nordeste, novos repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ao Banco do Estado de Sergipe (Banese), que serão fundamentais para impulsionar a economia local. Durante o evento, o Governo de Sergipe assinou a adesão ao programa ‘Acredita’ e foram celebrados os primeiros contratos de clientes sergipanos, reafirmando o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento regional.

O evento contou ainda com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, da secretária nacional de renda e cidadania, Eliane Aquino, do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira e presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Na ocasião, também foram lançados os editais sociais do Banco do Nordeste para 2024, que destinam recursos não reembolsáveis de até R$ 1,5 milhão a projetos de estímulo ao esporte, defesa dos direitos de crianças e adolescentes, e apoio a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes oncológicos.

Ao encerrar o evento, Márcio Macedo enfatizou a relevância dessas ações para o futuro de Sergipe e do Brasil: “Estamos aqui, em casa, fazendo história e plantando as sementes de um futuro mais justo e próspero.”

Fonte: Assessoria

Foto: Roberta Aline/MDS