Márcio Macêdo representa Lula em reunião de líderes de 10 países convocada pela ONU

Encontro tratou de agenda internacional de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O presidente Lula escolheu Márcio Macêdo para representá-lo na reunião de líderes convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres. O encontrou discutiu estratégias para acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O sergipano discursou para os chefes de estado de Barbados, da Jamaica e da Espanha e ministros da Índia, Itália e Quênia, além de embaixadores junto à ONU do Canadá, da África do Sul e França.

“Manifestei a preocupação do Brasil com a falta de urgência nas discussões sobre a crise da dívida no Sul Global e com a necessidade de reforma do sistema financeiro internacional. Destaquei as iniciativas brasileiras de participação social no G20 em novembro deste ano e reafirmei que o financiamento para o desenvolvimento é tema prioritário para o Brasil” afirmou Macêdo.

A secretária-geral adjunta da ONU, Amina J. Mohammed agradeceu o empenho do Brasil no cumprimento dos ODS e destacou a liderança do Brasil no G20 e o papel do presidente Lula para a implementação dos objetivos de desenvolvimento compartilhados.

No ano passado, Macedo também representou o Presidente da República em evento sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável paralelo à reunião da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. É o ministro o responsável pelo acompanhamento e análise dos ODS no governo brasileiro, que são 18 metas de ação global até 2030 e tratam de desafios de desenvolvimento enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. E vão desde segurança alimentar e redução das desigualdades até o combate ao preconceito racial.

Fonte e foto assessoria