Márcio Macedo: Sergipe será beneficiado com diversas obras

Em viagem oficial com o presidente Lula, desde a última sexta feira, e hoje encontrando-se no Rio de Janeiro no lançamento do PAC, o ministro sergipano Márcio Macêdo não deixou de prestigiar dois eventos importantíssimos que aconteceram em nossa capital.

Por vídeo conferência, Marcio interagiu no seminário de educação, promovido pelo Tribunal de Contas o Estado e enfatizou o novo momento vivido pelo país no governo do presidente Lula: “A educação é a máxima prioridade do presidente, só a educação transforma, só a educação muda uma sociedade e estamos prontos para avançar com união nesta grande reconstrução. ”

Outro evento também onde o ministro fez questão de enviar seus cumprimentos foi para a ASEOPP e o SESI por realizarem o primeiro encontro de obras públicas e de habitação social do estado de Sergipe.

O ministro ressalta o lançamento que acontece hoje do novo PAC, mostrando ainda a importância deste debate em simultâneo com o novo momento que o país atravessa, onde mais de 14 mil obras públicas que se encontravam paradas serão retomadas, e Sergipe será beneficiado com diversas obras estruturantes, dentre elas o novo Minha Casa Minha Vida.