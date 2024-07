MARCO PARA O SETOR DE GÁS EM SERGIPE: SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA COMEMORA INAUGURAÇÃO DE GASODUTO

Foi inaugurada nesta terça-feira, 23, o gasoduto que conecta o Terminal de Armazenamento e Regaseificação de GNL da Eneva e Complexo Termelétrico da Eneva em Sergipe à malha de transporte de gás natural da Transportadora Associada de Gás (TAG). A solenidade contou com a participação do senador Laércio Oliveira, relator da Nova Lei do Gás no Congresso Nacional.

Para Laércio, a implantação do gasoduto mostra os avanços da Nova Lei do Gás. Ele destacou o progresso que essa nova legislação tem viabilizado pelo país. “A Lei do Gás vem promovendo uma transformação no setor, com a abertura do mercado, participação de maior número de agentes e destravando investimentos”, disse.

Com capacidade máxima de transporte de 14 milhões de m³/dia, o novo gasoduto corta três municípios – Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Barra dos Coqueiro – e conta com aproximadamente 25 km de extensão. A obra representa mais um importante avanço no processo de abertura e expansão do mercado de gás natural no Brasil, viabilizando o acesso de uma importante fonte de suprimento à demanda nacional do energético.

“Definitivamente, está comprovado a potencialidade que Sergipe tem, a disposição do Governo do Estado em buscar os investimentos necessários para fazer acontecer aquilo que a gente quer e sonha: ter, definitivamente, a redenção através do gás. Essa parceria é um exemplo de que é possível, e o alcance que a Lei do Gás teve para proporcionar um investimento privado em uma ação que, anteriormente, era um monopólio”, comentou o senador.

Segurança energética

O governador Fábio Mitidieri celebrou esse marco e lembrou do horizonte que se abriu para o estado de Sergipe. “É um dia marcante. Eu quero agradecer a todos que fazem a Eneva e a TAG, porque Sergipe recebe hoje o primeiro terminal privado de gás. Isso vai aumentar a geração de emprego, aumentar as oportunidades e a arrecadação”, disse o governador.

O secretário de estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmir Barbosa, afirmou que a construção do gasoduto representa o início do Hub de Sergipe. “É a segurança energética que Sergipe está proporcionando para o Nordeste e para o Brasil. São alternativas no fornecimento do gás natural. Isso representa desenvolvimento para a região e para todos àqueles que precisam do gás natural, não só como energético, mas também como matéria prima”, concluiu.

Foto assessoria

Por André Carvalho