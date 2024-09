Marco Pinheiro se consolida como nova liderança política em Aracaju

Na noite de ontem, o Clube Cotinguiba foi o cenário de uma forte mobilização em apoio à candidatura de Marco Pinheiro, número 20123, que disputa uma vaga para vereador em Aracaju. O Grande Encontro do 20123 reuniu centenas de pessoas, entre lideranças políticas, empresários e membros da sociedade civil, reafirmando Marco Pinheiro como uma das novas lideranças políticas de destaque na cidade.

Com foco em renovação e comprometimento, Marco Pinheiro apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à inclusão social e ao apoio ao empreendedorismo. O evento marcou um importante ponto de virada na campanha, mostrando a solidez de sua candidatura e a crescente aceitação popular.

“Este é o momento de agir com diálogo e ação. Estou comprometido com a retomada do crescimento de Aracaju, e este apoio que recebemos hoje reflete o desejo de mudança da nossa sociedade,” afirmou Marco Pinheiro em seu discurso. Ele reiterou seu compromisso em representar os aracajuanos na Câmara Municipal, lutando por políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da população.

Empresários e lideranças comunitárias presentes reconheceram Marco Pinheiro como uma liderança capaz de trazer renovação e transparência para a gestão pública. Sua campanha, agora em fase final, se fortalece com o engajamento daqueles que acreditam em uma Aracaju mais justa e próspera.

O evento foi uma verdadeira mobilização de forças políticas e sociais que enxergam em Marco Pinheiro um defensor das causas dos pequenos empreendedores e da melhoria dos serviços públicos. “Rumo à vitória, com o apoio de todos que acreditam no futuro de Aracaju. Viva a democracia! Salve o 20123!” finalizou o candidato, convocando seus apoiadores para intensificarem os esforços na reta final da campanha.

Fonte e foto assessoria