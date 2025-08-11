Marcolino Joe inaugura Instituto Perilo em Florianópolis com curso de IA para gestão pública

O estrategista Marcolino Joe foi o responsável por conduzir o primeiro curso do Instituto Perilo em sua nova sede, em Florianópolis/SC, com um treinamento de 4 horas sobre Inteligência Artificial e Produtividade voltada à gestão pública. O evento marcou não apenas a estreia do espaço físico do Instituto no Sul do país, mas também a expansão do seu compromisso com a qualificação de lideranças e gestores em temas de inovação, tecnologia e transformação digital no setor público.

Durante o encontro, Marcolino apresentou seu método S.I.M.P.L.E.S., uma abordagem prática e provocativa sobre o uso consciente da inteligência artificial para ganho de tempo, foco e impacto nos serviços públicos. A formação reuniu profissionais e lideranças interessadas em aplicar a IA de forma estratégica na rotina das administrações públicas.

“Foi uma experiência incrível. Inaugurar esse espaço com uma aula sobre IA e gestão pública, foi simbólico e necessário. Tenho certeza que o Instituto irá se consolidar como uma referência nacional em formação política e técnica, e poder contribuir com essa jornada é motivo de honra”, destacou Marcolino.

Ter um sergipano como Marcolino rodando o país para fomentar esse debate sobre inteligência artificial e inovação na gestão pública reforça a importância da diversidade regional na construção de soluções para o Brasil.

Texto e foto assessoria