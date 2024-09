Marcos Oliveira celebra acesso do Itabaiana à Série do Brasileiro

O deputado Marcos Oliveira (PL) subiu à Tribuna, nesta terça-feira (3), para celebrar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro conquistado pela Associação Olímpica Itabaiana. A vaga foi garantida após empate sem gols contra o Treze, em Campina Grande, em jogo de volta. Na primeira partida, o time sergipano venceu por 3 a 1.

“A torcida do Itabaiana esteve presente neste jogo, com centenas de pessoas, e eu quero parabenizar um time que não foi tão bem no Campeonato Sergipano, mas que conseguiu se recuperar e reestruturar. Chegou o momento que empresários independentes que doam parcela da sua vida ao Itabaiana porque não aguentava mais tanta desorganização”, falou.

Ele disse que o clube convivia com muitas dívidas, mas que foi possível recomeçar. O parlamentar ainda salientou que quer que todos consigam o acesso com a melhoria do padrão existente.

“O futebol sergipano sofre, a gente que acompanha percebe a dificuldade. Quando vai jogar em Pedrinhas e em Nossa Senhora das Dores você percebe que carece de infraestrutura. Hoje temos o campo do Lagarto, do Itabaiana e o Batistão, essa é a realidade”, afirmou.

O deputado lembrou que a prática de esporte leva disciplina para as crianças. Marcos Oliveira contou que quando era adolescente, sonhava em ser jogador, mas o professor aconselhou que se dedicasse aos estudos. Desta forma, após praticar o esporte, aprendeu a importância de manter a honestidade em seu dia a dia.

“A gente passa dificuldade com o Itabaiana há muito tempo e, agora, a hora da colheita está chegando. Eu fiz uma moção de aplauso para toda a diretoria que se reuniram e colocaram um basta no que era ruim”, acrescentou.

O deputado Ibrain de Valmir (PV) falou que é torcedor do Lagarto, mas reconhece o trabalho desempenhado no Itabaiana. Ele disse que é preciso seguir o exemplo da forma de reestruturação montada no time.

“Eu quero parabenizar o time do Itabaiana por essa conquista, independente das nossas rivalidades, fez muito dentro de Sergipe e agora além fronteiras. As pessoas quando começaram a pensar que o esporte na vida muda o caráter e dá um rumo à vida nós teremos um caminho melhor”, destacou.

O deputado Luizão Donatrampi (União Brasil) comemorou a conquista. Ele acrescentou que eventos de esporte levam renda para vendedores ambulantes e, por este motivo, vai destinar uma emenda para contribuir com o clube.

“O nosso tricolor é o time de garra, a gente vê aquela torcida vibrante. Eu quero aqui parabenizar esse time de guerreiro e eu sempre falo que uma instituição, quando administrada com seriedade e honestidade, colhe os frutos”, afirmou.

As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira