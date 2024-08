Marcos Oliveira cobra conserto de tomógrafo no Hospital de Itabaiana

O deputado Marcos Oliveira (PL) fez durante a Sessão Plenária desta terça-feira (20) na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), um pedido ao novo secretário de estado da saúde, Cláudio Mitidieri para que tenha um olhar especial voltado para os hospitais regionais.

“Quero aproveitar a notícia de que o novo secretário estadual de saúde está na Casa visitando os gabinetes e fazer um pedido público, que comece a sua gestão com um olhar definitivo para os hospitais regionais do interior sergipano. O tomógrafo do Hospital Regional de Itabaiana está há mais de 15 dias sem funcionar e as pessoas que precisam fazer um exame para detectar algum tipo de doença, precisam se deslocar para Aracaju ou para a cidade de Lagarto. Peço ao secretário Cláudio Mitidieri que vá fazer o que o secretário anterior não fez em momento algum, que foi visitar os hospitais no interior”, reitera.

Marcos Oliveira lembrou que a direção do hospital de Itabaiana foi mudada sem nenhum tipo de explicação, após a visita dos parlamentares que formam a oposição na Alese. “Hoje o atual diretor que também acompanhou a nossa visita, infelizmente não tem dados as respostas necessárias para a ineficiência quanto à quebra de um tomógrafo. Um dia era uma queda de energia, outro a Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde disse não ter previsão de consertar e não sabia ao certo, qual era o motivo de não estar funcionando”. observa.

O líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) respondeu: “Esse tomógrafo, a manutenção já foi solicitada há alguns dias e o problema dele é uma peça que está quebrada e já está em trânsito. Até a próxima semana ela estará sendo instalada e o problema está sendo sanado”, informa.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza