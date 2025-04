Marcos Oliveira cobra telas na ponte do Vaza-Barris e liberação de emendas

Durante pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (10), o deputada Marcos Oliveira (PL), cobrou do Governo do Estado, um posicionamento sobre a ponte que liga os municípios de Itabaiana e Lagarto.

“Trata-se da famosa ponte do rio Vaza-Barris, conhecida como ponte da morte. Obviamente que é um assunto que dia após dia, a população sergipana pede informações em que pé está a instalação de telas de proteçãom que foram inclusives propagadas pelo próprio Governo do Estado, por alguns secretários e por alguns deputados de que isso estaria já sendo feito. Como as emendas parlamentares foram foco de discussão na semana, informo que a gente colocou R$ 100 mil para fazer aquela proteção, aquele guardirreio para dificultar que as pessoas cometam a tragédia do suicídio”, ressalta.

Marcos Oliveira lamentou que ninguém do Governo do Estado tenha dado uma informação concreta sobre as obras na ponte do rio Vaza-Barris. “O Governo do Estado não conseguiu dar uma resposta convincente e por falar de emendas impositivas e não impositivas, a gente precisa fazer aqui um relato do que foi exposto de emendas não impositivas notadamente dos deputados de oposição. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto aqui; a regra do jogo eleitoral não está sendo justa, não tem sido observada e principalmente as prioridades do Governo de Sergipe. Quando é para ponte, para hospital, para perímetro irrigado, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Agricultura, do Trabalho e da Saúde, a gente não vê o empenho na liberação das emendas. Mas muitas vezes quando é para festas, há uma pressa e uma atenção especial”, lamenta.

O deputado elencou as emendas não impositivas, citando a Federação da Agricultura que faz a grande festa da Sealba, Secretaria de Agricultura para a melhoria do perímetro irrigado da Ribeira, Reforma do Estádio Mendonção, entre outras.

“Temos emenda de nossa autoria de 300 mil reais para a restauração da rodovia Itabaiana/Itaporanga D’Ajuda, que é uma necessidade do povo daquela região, colocação de telas de proteção na ponte do Rio Vaza Barris, apoio financeiro para custeio da oncologia no estado de Sergipe e para custeio do Hospital de Itabaiana e para o Hospital de Ribeirópolis e Hospital de Frei Paulo e para a infraestrutura da cidade de Malhador, alé, de apoio ao custeio da saúde em Campo do Brito e no município de Carira. A gente tem feito a nossa parte; existe uma eleição de prioridades e enquanto essa regra não for refutada judicialmente, pois não existe lugar nenhum no Brasil que faça essa diferenciação entre emenda impositiva e não impositiva; a gente precisa falar da tribuna e cobrar uma atenção especial para que as prioridades sejam realmente as que protejam o povo sergipano”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões

