Marcos Oliveira comemora fim da reforma do gramado do Estádio Etelvino Mendonça

No próximo domingo (4), o Itabaiana receberá o Atlético, do Ceará, em jogo de volta após derrota, no último domingo (28), por 1 a 0, no Estádio Municipal Olímpico Horácio Domingos de Sousa, na cidade de Horizonte, interior cearense.

“Lembro-me muito bem que quando cheguei aqui já falava sobre a necessidade de reforma do gramado, com as indicações que apresentamos, porque mais que um torcedor político eu sou um político torcedor. Eu estou no campo sempre que posso junto com a torcida do Itabaiana”, afirmou.

O parlamentar ainda salientou que outras etapas da reforma prosseguem. As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira