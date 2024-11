Marcos Oliveira convida diretor da Sergás para prestar contas na Alese

O deputado Marcos Oliveira (PL) comunicou na Sessão Plenária desta terça-feira (19), que solicitou a presença do diretor-presidente da Sergás, José de Matos, para prestar contas aos parlamentares sobre a política de expansão de gás em Sergipe.

“Isso para que a gente possa debater, entender e cada parlamentar colocar as suas necessidades da suas regiões. O primeiro projeto que eu fiz aqui foi a criação da região metropolitana do agreste, onde reúne 11 municípios. É preponderante e necessário para que a indústria possa florescer no agreste sergipano que já tem um agreste muito forte”, ressalta.

Marcos Oliveira acrescentou que nos locais em que tem comércio a indústria se instala, mas precisa de requisitos como a presença do gás. “Por isso a gente está aqui convidando o diretor-presidente da Sergás, José de Matos, que é muito prestativo e solícito, para que a gente trate dessa política de expansão do gás no estado de Sergipe, para sabermos para onde é que vai e quais os próximos passos visando o planejamento para 2025; qual a região que está tendo déficit de desenvolvimento, mas que se tivesse o gás, poderia estar melhor”, observa.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza