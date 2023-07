Deputado Marcos Oliveira critica empréstimos do governo: “só toma dinheiro emprestado quem tá quebrado”

Marcos Oliveira critica empréstimos do governo: “só toma dinheiro emprestado quem tá quebrado”

Em entrevista nesta segunda, 24, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) foi questionado pela jornalista Priscila Andrade, da Rio FM, sobre diversos temas. Um dos destaques nas respostas de Marcos foi o pedido de empréstimo de R$ 300 milhões feito a toque de caixa ao final do primeiro semestre dos trabalhos legislativos na Alese.

“Eu só tomo dinheiro emprestado quando eu tô quebrado. É uma prática familiar. Quem é feirante em Itabaiana, quem trabalha e quem vive isso todos os dias sabe que quando você está bem, quando você está saneado, você não vive tomando empréstimo”, disse o parlamentar se referindo ao empréstimo pedido pelo governo de Fábio Mitidieri (PSD) e em resposta a aliados do governador que insistem em dizer que o governo tomar dinheiro emprestado é algo saudável, pois mostra a capacidade do governo se endividar.

Para Marcos é até aceitável que se busque recursos para obras de infraestrutura, mas que tudo tem que ter um limite racional. “Não tem uma obra sequer com recursos próprios nesse estado? Até para reformar uma biblioteca o governo precisa tomar dinheiro emprestado? Isso é um absurdo”.

Outro ponto destacado por Marcos Oliveira é a falta de transparência, uma das razões dele ter votado contra o a tomada de mais um empréstimo governamental. “Eu até entendo que haja a necessidade, mas a gente precisa ser transparente, a gente precisa demonstrar, precisa comprovar. A gente precisa saber realmente como é que estão as finanças e a vida pública do nosso estado”, analisou o deputado.

O parlamentar criticou a postura de aliados, como o deputado Luciano Bispo (PSD), que defendem o governador e dizem que está tudo às mil maravilhas em Sergipe. “Isso é uma história da carochinha que Luciano repete e que vem sendo contada ano após ano em Sergipe, e sempre um colocando a culpa no outro. Jackson (Barreto) colocava a culpa em Déda, que não podia mais se defender, Belivaldo (Chagas) colocava a culpa em Jackson e Fábio, quando é bom, é dele, e quando é ruim, é do governo anterior”.

Para finalizar, o deputado fez uma comparação pertinente. “Esses governos todos sempre deram a mesma desculpa para tomar os empréstimos. Mas agora há uma diferença: no governo de Fábio estamos vendo os serviços públicos sendo diretamente atacados. 50% para o Ipesaúde e 2,5% para os servidores, privatização da Deso a todo custo, criação de agência que vai incentivar as PPPs, tirar a Fundação Hospitalar de Saúde para colocar Organizações Sociais (OSs), tudo isso é um ataque direto ao servidor público. É isso que a gente tem no estado, uma piora nos serviços públicos e tomando empréstimo para se fazer obra porque não temos no governo eficiência fiscal”, concluiu Marcos Oliveira.

Texto e imagem assessoria