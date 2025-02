Marcos Oliveira fala sobre crise hídrica e debate sobre transparência

Na manhã desta terça-feira (18), na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa (Alese), o deputado Marcos Oliveira (PL) destacou a crise hídrica. O deputado também não poupou críticas após a Concessão da DESO: “Povoado Curralinho, povoado Alagadiço, Pinhão, São Domingos, Campo do Brito, Socorro, Itabaiana e Macambira estão ‘capengando’ com a falta d’água”.

Marcos Oliveira também fez um chamado à classe política para focar nos problemas de Sergipe e não apenas em debates ideológicos nacionais: “O meu país principal é o estado de Sergipe. Eu moro aqui, eu vivo aqui. A insegurança me afeta aqui, a saúde me afeta aqui, a mobilidade urbana me afeta aqui”.

Por fim, o deputado anunciou que a bancada de oposição fará um requerimento à Casa Civil para obter um relatório sobre as emendas não-impositivas pagas nos últimos dois anos: “Precisamos mostrar à população que há um desequilíbrio de forças em curso. É uma questão de transparência”, concluiu.

Marcos Oliveira encerrou reafirmando o compromisso da oposição: “Continuaremos firmes, continuaremos lutando. Talvez sejamos um ponto de luz em um mar de escuridão, mas sejamos farol para aqueles que ainda acreditam e têm esperança em dias melhores para o povo sergipano”.

Foto: Jadilson Simões/ Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques