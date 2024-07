MARCOS OLIVEIRA: “TEM UM GRUPO SEDENTO PRA PEGAR OS COFRES PÚBLICOS PRA RESOLVER A VIDA PESSOAL DELES”

Numa entrevista reveladora à Itabaiana FM, nesta terça-feira, 2, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) foi direto em relação à eleição deste ano no município serrano. Para ele, será uma eleição histórica que contrapõe um grupo político composto por gente trabalhadora e um outro que, quando teve a oportunidade de governar, “deixou servidores passarem fome”.

“É importante que se diga: esse pessoal está sedento pelo poder, estão babando para pegar a prefeitura e fazer como fizeram no passado, resolvendo a vida pessoal deles e só. O que eles querem é pegar o cofre da prefeitura para fazer o que eles não tiveram a competência de fazer na vida privada”, destacou Marcos.

Para o parlamentar, esse tipo de atitude egoísta antagoniza com tudo o que Itabaiana tem vivido nos últimos anos. “Todo o agrupamento de Valmir de Francisquinho continua tendo uma vida simples, mas com foco no trabalho. Porque a ideia é fazer com que a prefeitura trabalhe para o povo e não para amiguinhos ou parentes”.

Outra questão abordada por Marcos Oliveira foi em relação ao ‘marketing do mal’ e as fake news. “Quando eu tento esconder quem sou, quem é meu líder e até mudar a cor que identifica o meu agrupamento, é lógico que eu estou tentando enganar alguém. E é isso o que estão fazendo para tentar vencer a eleição. Esconde o líder Luciano Bispo, diz que não quer ser vinculado a imagem do cunhado Galeguinho da Roupa e muda até a cor. Tem como não ser mal-intencionado um negócio desses?”, questionou o deputado Marcos Oliveira.

Diante de tudo isso, o parlamentar conclamou a população itabaianense a ficar atenta. “Essa eleição será decisiva para o futuro de Itabaiana. Vamos seguir com o trabalho e fazer ainda mais, gerar emprego, respeitar servidores e fazer obras estruturantes ou vamos voltar ao passado de manha, de não cumprimento da palavra, de usar recursos públicos para si e não para o povo? Eu não quero viver e nem quero que meus filhos vivam numa cidade administrada por quem usa fake news para atacar, por quem chega está babando pra pegar os cofres públicos da cidade. Se eles pegassem, tenha certeza, em seis meses eles iriam acabar com Itabaiana, não tenha dúvida”, finalizou Marcos Oliveira.

