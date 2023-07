Marcos Oliveira visita UFS para discutir transporte gratuito e buscar Centro de Tecnologia e novos cursos para Itabaiana

Visando discutir soluções para um problema crônico que é o transporte público universitário gratuito e também buscar parcerias para o desenvolvimento de Itabaiana, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) aproveitou o início do recesso na Alese para visitar a Univerdidade Federal de Sergipe (UFS) nesta segunda, 17.

“Desde que lancei a Frente Parlamentar do Transporte Universitário Gratuito tenho conversado muito e já vemos duas situações distintas: do aluno da Grande Aracaju, que já tem transporte público, e do aluno do interior do estado, que depende de associações ou de transporte oferecido pelas prefeituras. E temos que achar as devidas soluções pra todos os casos”, observou Marcos durante a reunião.

Para o parlamentar, Sergipe é o local ideal para que o Governo Federal inicie esse tipo de ação visando a gratuidade para os estudantes do nível superior, evitando assim a evasão no ensino universitário. “Até pela distância entre os municípios, que em Sergipe é menor, vale a pena para o Ministério da Educação iniciar a solução desse problema pelo nosso estado. O laboratório aqui será decisivo para que se encontrem as soluções para todo o Brasil”.

Novos cursos

Destacando que o curso de Sistemas de Informação da UFS em Itabaiana é destaque, Marcos reforcou a importancia da universidade para alavancar essa importante área no município. “Visitei o Porto Digital do Recife e deu pra perceber que sem a Universidade Federal de Pernambuco, nada daquilo existiria. Por isso que queremos a Universidade Federal de Sergipe como parceira de Itabaiana num Centro de Tecnologia e Inovação”, disse o deputado.

Marcos Oliveira já garantiu, a partir de conversas anteriores junto ao prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), que a atração de empresas para esse espaço capitaneado pela prefeitura e pela UFS será baseada na redução de impostos municipais e também através da doação de áreas públicas para a instalação desse centro e à consequente atração de empresas. “Nós temos que definir um modelo de atração pois esse tipo de iniciativa não pode ficar sob o comando da prefeitura ou da universidade, apenas. É preciso que tenha vida própria, cabendo aos governos darem o pontapé inicial”, avalia o parlamentar.

“É bom ver um parlamentar jovem e com esse tipo de preocupação. Porque a UFS está a disposição, bastando ao governo e aos municípios definirem suas políticas públicas nessa área e buscarem a universidade como parceira”, resumiu o reitor da UFS, Valter Joviniano, que destacou também que a luta de Marcos por novos cursos para a UFS de Itabaiana é uma bandeira da própria universidade e que novidades devem surgir mais adiante.

“Muito bom sair dessa reunião da UFS com essas boas notícias e a certeza de que a universidade é uma parceria do desenvolvimento. Por isso que o fortalecimento da Frente Parlamentar pelo Transporte Universitário Gratuiti é a minha primeira meta no reinício das atividades da Alese”, finalizou Marcos Oliveira.

Além de Valter Joviniano, também participaram da reunião o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Marcelo Mendes; o pró_reitor de Planejamento, Sérgio Sávio; e o diretor dr Tecnologia e Inovação, Antônio Martins.

Texto e imagem assessoria