MARIA ANGÉLICA GARCIA TOMARÁ POSSE NA PRÓXIMA QUARTA COMO NOVA DESEMBARGADORA DO TJ DE SERGIPE

Foi realizada no Tribunal Pleno, na manhã desta quarta-feira (22), a eleição para a escolha de quem preencherá a vaga deixada no 2o Grau após a aposentadoria do desembargador Ruy Pinheiro, em novembro de 2024.

Foi escolhida, pelo critério de merecimento, a juíza Maria Angélica Garcia Moreno Franco, titular da 13a Vara Cível de Aracaju desde fevereiro de 2008.

A cerimônia de posse foi anunciada e ocorrerá no dia 29 de janeiro, às 10 horas, no auditório do Palácio da Justiça.

A lista tríplice foi composta também pelas juízas titulares Elbe Maria Franco do Prado de Carvalho (26a Vara Cível de Aracaju) e Adelaide Maria Martins Moura (2a Vara Cível de São Cristóvão).

Maria Angélica Garcia Moreno Franco é formada em Direito pela Universidade Tiradentes e ingressou na magistratura sergipana em 1994. Passou pelas Comarcas de Gararu, Maruim e Nossa Senhora do Socorro. Atuou ainda na Turma Recursal, no biênio 2007-2008 e, desde 2023, tem substituído diversos desembargadores.

Com informações do TJ/SE