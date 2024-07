MÁRIO DE MI FONTES ANUNCIA O VEREADOR ALBERTINO FRANCO COMO PRÉ-CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM RIACHÃO

O vereador Albertino Franco (PSB) foi anunciado nesta quarta-feira (17) como pré-candidato a vice-prefeito de Riachão do Dantas na chapa a ser encabeçada pelo administrador e produtor rural, Mário de Mi Fontes (União Brasil).

A união dos dois políticos em prol da disputa pelo comando administrativo do município do Centro-Sul sergipano abalou o atual cenário eleitoral, sendo mais uma indicativo da capacidade do agrupamento de oposição em vencer o pleito em 6 de outubro.

Entusiasmado com a adesão, Mário destacou a escolha do parlamentar para o cargo de vice. “Por meio do diálogo, da verdade e do compromisso com a gente, hoje, o nosso agrupamento político recebeu com alegria, a adesão do vereador de quatro mandatos, Albertino Franco, do PSB. A família Franco tem relevantes serviços prestados aos riachãoenses, e junta-se a nós neste momento que estamos traçamos novos caminhos para Riachão”, frisou.

E segundo o pré-candidato a prefeito, ‘a partir de agora, unidos com o único objetivo, e na condição de pré-candidato a vice-prefeito, Albertino irá contribuir mais ainda com a nossa gente. Experiente, dedicado e que sempre lutou por melhorias para Riachão, Albertino soma-se ao time que mais cresce no município’.

Abertino Franco também descreveu mais esse capítulo em sua carreira política em Riachão. “É muito importante compor, hoje, uma chapa com Mário, pois tenho a plena convicção que ele tem uma visão inovadora para que se implante em nosso município. Juntando a visão inovadora dele com a minha experiência tenho certeza que Riachão vai evoluir muito mais. É uma satisfação muito grande pode compor essa chapa liderada por Mário, pois iremos mostrar a Riachão que podemos fazer muito mais pelo seu povo. Mário tem a vontade de trabalhar e vamos ter o apoio necessário para podermos continuar a luta em defesa do município. Vamos mostrar a sociedade o nosso projeto que será o melhor para Riachão”, destacou o vereador.

Albertino Franco Souza é casado, pai de dois filhos (Gabriel e Rafael Franco) e funcionário público. Exerceu o cargo de Diretor de Departamentos entre 1994 a 1995 e o cargo de secretário de Administração Geral entre 1996 a 2004. Se elegeu vereador do município por quatro mandatos entre os anos de 2008 a 2012, 2012 a 2016, 2016 a 2020, 2020 a 2024.

Em 2020, Abertino se reelegeu pelo PSD e neste ano trocou o partido pelo PSB do vice-governador Zezinho Sobral. Goza da confiança de diversos políticos do Estado, a exemplo do ex-governadores Albano Franco, Jackson Barreto e Belivaldo Chagas.

Ascom – Mário de Mi Fontes