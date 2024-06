”MARKETING DO MAL É TÍPICO DA VELHA POLÍTICA NA GANÂNCIA PELO PODER”, DISPARA PRÉ CANDIDATA EMÍLIA CORRÊA

Pré-candidata à prefeita de Aracaju, Emília Corrêa(PL) repercutiu no plenário da Câmara, o artigo do colunista Habacuque Villacorte. Veiculado no CINFORM, o jornalista afirma que nos bastidores da política não se fala em outra coisa: estão arquitetando a nova versão do marketing do mal, que, terá como um dos principais alvos, a oposicionista Emília Corrêa.

Em resposta, e sempre priorizando a transparência, a parlamentar fez um alerta para quem de fato lhe interessa, o povo, e ressaltou que tal atitude é uma prática antiga da velha política que não quer abrir mão do poder. Fazem tudo a qualquer custo.

“Atenção vocês que estão nos observando, povo de Aracaju, tem gente que está se utilizando do poder, usando a máquina, para tirar benefícios, praticando atos desse tipo. É a ganância. O poder pelo poder. É sujo querendo desqualificar a imagem de quem não tem o que esconder para a sociedade”, declarou.

Fake News

A pré-candidata ainda salientou, que, está atenta sobre artilharias, onde até o recurso de inteligência artificial poderá ser utilizado para disseminar fake news, mas continuará firme na caminhada mostrando suas propostas e no que acredita para uma Nova a Aracaju.

“A quem interessa as fakes new? É muito grave usarem um áudio criando falas que você nunca disse. Eles querem desestabilizar os adversários, só esquecem que quem me protege não dorme. Só digo uma coisa, cada um oferece o que tem, e, eu, Emília, seguirei fazendo a política da forma democrática, apresentando minhas propostas. A lei do retorno virá das mãos, literalmente, do povo”, concluiu.

Texto assessoria

Foto Gilton Rosas