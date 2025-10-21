Matheus Chagas: um jovem advogado raiz a caminho do TJ, via Quinto Constitucional

O cenário para a formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) ganha um nome de peso. O advogado Matheus Chagas, aos 41 anos, ratificou oficialmente sua candidatura, trazendo para a disputa uma bagagem de 17 anos de exclusiva atuação advocatícia e uma plataforma focada na modernização do Judiciário e na maior valorização dos advogados e das advogadas.

Especialista em Direito Tributário, área que a advocacia identifica como uma carência técnica na atual composição do TJSE, Chagas vê a candidatura como um passo natural em sua carreira. “Acredito que a minha formação jurídica e a minha experiência na advocacia dão-me o conteúdo necessário para a prestação de bons serviços jurisdicionais em Sergipe. Claro, se vier a ser eleito pelos meus colegas e minhas colegas de profissão. Esse é um chamado para servir, é uma nobre missão. Estou pronto”, afirma.

Histórico

Nascido e criado em Aracaju, Matheus Chagas mudou-se para São Paulo aos 17 anos, onde se formou em Direito pela prestigiosa Universidade de São Paulo (USP) em 2007. Apesar da forte influência familiar na área de cartórios, sua vocação o levou a dedicar-se unicamente à advocacia. O maior desafio de sua carreira, segundo ele, foi o retorno a Aracaju para abrir um escritório do zero, focado em sua paixão: o direito tributário, atuando também nas áreas societária e contratual.

Atuação na OAB

Como presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB-SE (2022-2024), liderou pareceres de grande impacto, como a argumentação contra a tributação de honorários sucumbenciais pelo ISS e contra a cobrança da Taxa de Localização (TLF) para escritórios de advocacia. Além disso, entre 2022 e 2024, integrou o Conselho de Contribuintes de Sergipe, um órgão julgador colegiado, experiência que precede e valoriza sua caminhada para a magistratura.

Novas ideias em ação

Matheus Chagas chega com idéias inovadoras como, por exemplo, implementar programas de Eficiência com Tecnologia, usando corretamente a IA (Inteligência Artificial) para ampliar e otimizar serviços e rotinas, sem jamais substituir o julgamento humano.

Propõe também a criação de uma Câmara de Conciliação na segunda instância e a implementação de câmaras temáticas, especialmente para o Direito Tributário, como firma de agilizar e qualificar decisões.

E mais: Uniformização da Jurisprudência como incentivo ao uso de súmulas para garantir segurança jurídica e previsibilidade.

Imagem pública

Seus colegas advogados e advogadas definem o perfil do advogado Matheus Chagas como “jovem idealista, homem simples, cordial e humilde, amigo dos amigos, um advogado raiz e muito competente e uma pessoa do bem, sempre íntegro em tudo o que faz”.

Texto e foto assessoria