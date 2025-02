Maurício Maravilha defende projeto de lei em prol da educação de crianças autistas

Em pronunciamento na sessão desta terça-feira, 25 de fevereiro, na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Maurício Maravilha (União Brasil) destacou seu Projeto de Lei nº 59/2025, que busca garantir os direitos das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação.

“O projeto tem o objetivo de garantir a matrícula prioritária para crianças com TEA e assegurar que essas vagas de ensino sejam em locais próximos à residência do aluno ou ao trabalho de seus responsáveis. O projeto visa ainda garantir o direito à educação e a inclusão de crianças autistas”, frisou o vereador.

O parlamentar citou dados do relatório do CDC (Centers for Disease Control and Prevention), que mostram o número crescente de casos de autismo, e afirmou a necessidade do apoio da Câmara Municipal de Aracaju.

“De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma a cada 36 crianças, aos 8 anos de idade, é diagnosticada com TEA. Este cenário chama atenção para o aumento significativo do autismo e, por isso, é relevante que o projeto, neste primeiro momento, seja voltado exclusivamente para a educação, considerando a real necessidade dessas crianças. Peço o apoio dos meus colegas parlamentares para abraçar esta causa e aprovar o projeto”, enfatizou.

Na ocasião, o parlamentar expressou publicamente seu reconhecimento e satisfação com o lançamento do bloco carnavalesco inclusivo ‘Inclua Eu’, promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, e parabenizou a prefeita Emília Corrêa pela iniciativa inovadora.

“Parabenizo a prefeita Emília por lançar o bloquinho, que é um verdadeiro show de inclusão e acessibilidade. Além da diversão, fortalece o carnaval e enriquece a nossa cidade”, vibrou o vereador.

O bloco carnavalesco ‘Inclua Eu’ tem o objetivo de proporcionar um espaço de alegria e participação para pessoas com deficiência no carnaval. O evento será realizado no dia 1º de março, dentro da programação do tradicional ‘Rasgadinho’, com concentração às 16h e saída às 17h, na avenida Edézio Vieira de Melo. Durante o evento, serão distribuídas pulseiras para identificação dos integrantes do bloco, e a estimativa é de que 400 pessoas participem.

Por Marcele Machado – Foto: China Tom