Maurício Maravilha participa da 24ª Marcha de Gestores e Legisladores Municipais em Brasília

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) marcou presença na 24ª edição da Marcha de Gestores e Legisladores Municipais, que ocorreu entre os dias 22 e 25 de abril, em Brasília. O evento, que se consolidou como um importante fórum de debates e articulações para o fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, reuniu vereadores e gestores de todo o país com o objetivo de discutir temas cruciais para o desenvolvimento dos municípios brasileiros.

Durante o evento, vereadores de diversas regiões do Brasil tiveram a oportunidade de participar de palestras, painéis e workshops que abordam temas como: o papel da Mídia e Comunicação no exercício transparente e eficaz do mandato; o aprimoramento do Processo Legislativo, com foco nas funções e atribuições do vereador; a importância do Controle Externo para a lisura da gestão pública; a crescente influência da Inteligência Artificial e suas ferramentas no cotidiano dos municípios; e a urgente necessidade de Valorização dos Mandatos legislativos.

Maurício Maravilha ressaltou a importância na participação no evento com compromisso em aprimoramento da gestão municipal e a busca por soluções inovadoras para os desafios enfrentados por Aracaju.

“A participação em eventos como este é fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade. A troca de experiências com outros vereadores e gestores nos permite aprender com as melhores práticas e buscar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. Quero sempre poder agregar conhecimentos adquiridos em benefício da população aracajuana”,declarou o parlamentar.

Texto e foto Marcele Machado