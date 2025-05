Maurício Maravilha participa de reunião com coordenação da Ocupação Valdice Teles ao lado da prefeita Emília Corrêa e secretariado municipal

Na tarde da última sexta-feira, 16 de maio, o vereador Maurício Maravilha (União Brasil), esteve presente em uma reunião fundamental com a coordenação da Ocupação Valdice Teles, representada por Viviane, Diego, Denisson e Carol, para tratar da luta por moradia digna para cerca de 350 famílias que atualmente vivem na ocupação.

A reunião contou com a presença da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que se uniu ao vereador e a representantes da comunidade para ouvir diretamente as demandas dos moradores. Também participaram do encontro os secretários municipais Hugo Oliveira, da Emsurb, Sérgio Ferrari, da Emurb, Simone Passos, da Ação Social, o procurador do município Hunaldo Mota, e o secretário de Articulação Política e Relações Institucionais, Fábio Uchôa.

O vereador Maurício Maravilha, que articulou a reunião, destacou a importância de unir esforços entre o Legislativo, o Executivo e a população:

“Nosso mandato nasceu do povo e trabalha para o povo. Estar ao lado da comunidade da Ocupação Valdice Teles, ouvindo suas dores e buscando soluções junto com a prefeita e sua equipe, é um passo importante para garantir moradia digna e respeito às famílias que mais precisam,” afirmou.

Durante a reunião, a prefeita Emília Corrêa reforçou o compromisso da gestão com a dignidade humana e a escuta ativa da população:

“Estamos aqui para dialogar com respeito e responsabilidade. Sabemos da complexidade dessa situação, mas nosso compromisso é com a construção de soluções reais, que garantam dignidade e segurança para cada família. Não vamos virar as costas para quem precisa. Essa escuta é o primeiro passo para avançarmos juntos,” declarou a prefeita.

A reunião foi marcada pelo fortalecimento do diálogo entre o poder público e a comunidade, com a Prefeitura demonstrando abertura para encaminhar ações concretas a partir das demandas apresentadas. O vereador Maurício reafirmou seu papel como ponte entre as comunidades e a gestão, e seguirá acompanhando de perto os próximos desdobramentos.

Texto e foto Fredson Navarro