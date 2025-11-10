Maurício Maravilha realiza sessão especial em homenagem aos engenheiros na CMA

De autoria do vereador Maurício Maravilha (União Brasil), foi realizada uma Sessão Especial em homenagem aos engenheiros na última sexta-feira, 7 de novembro, no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju.

O parlamentar é engenheiro civil e realiza o mandato focado no desenvolvimento da cidade, qualidade de vida e dignidade para a população. A solenidade reuniu engenheiros, geólogos, construtores e parlamentares, que também foram homenageados.

O vereador Maurício Maravilha explicou que a iniciativa teve como propósito reconhecer o desempenho e a dedicação dos profissionais da engenharia. “É uma profissão que muitas vezes não é visível na sociedade moderna. É uma grande honra, enquanto parlamentar. A Sessão Especial foi uma grande homenagem aos meus colegas que realizam um trabalho muito competente e importante para o desenvolvimento de Aracaju. Fiquei muito feliz em homenagear estes profissionais qualificados e comprometidos. A Sessão Especial homenageou também às geociências, celebrando os profissionais que, se dedicam com compromisso e constroem o progresso da nossa cidade. Como engenheiro e vereador, sinto orgulho em reconhecer o trabalho daqueles que transformam ideias em obras, sonhos em realidade e desafios em soluções”, comemora Maurício Maravilha.

Durante a Sessão Especial, foram expostas pelos oradores as dificuldades, desafios, e avanços da carreira e necessidade da reformulação do Plano Diretor.

Entre as personalidades que receberam a homenagem ‘Amigo das Engenharias’ do vereador Maurício Maravilha estão: a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que foi representada pelo secretário de Governo de Aracaju, Itamar Bezerra, a deputada federal Yandra Moura e o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), Dilson Luiz. “Parabenizo a todos os engenheiros e engenheiras! Aracaju que está crescendo e agradece por cada contribuição ao desenvolvimento da nossa cidade”, vibra o vereador.

Por Assessoria de Imprensa