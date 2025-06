Maurício Maravilha sugere implementação de Jardins de Chuva como uma alternativa

Em mais uma ação voltada ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar da população de Aracaju, o vereador Maurício Maravilha apresentou, na tribuna da Câmara Municipal, seu Projeto de Lei que estabelece a criação de Jardins de Chuva na cidade. A proposta apresenta uma abordagem moderna e eficiente para enfrentar os alagamentos e enchentes que ocorrem com frequência em diversas áreas da cidade, baseada em Soluções Baseadas na Natureza (SBN).

Segundo o vereador, a proposta vai além da função de fiscalizador do Parlamento, contribuindo diretamente para uma boa administração pública ao propor alternativas viáveis e sustentáveis para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Conforme discutido com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tudo isso será feito com o uso de vegetação nativa de nossa região”, explicou Maravilha.

A prefeita Emília Corrêa já recebeu a proposta, demonstrou entusiasmo com a ideia e indicou seu apoio.

“A prefeita nos acolheu com grande atenção, aprovou a proposta e demonstrou estar ciente da relevância de soluções inovadoras e sustentáveis para Aracaju.

Isso nos motiva e nos proporciona a confiança necessária para continuar”, declarou o parlamentar.

Maurício também destacou o apoio de diversas secretarias municipais envolvidas na construção técnica do projeto, como as secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Comunicação e Planejamento. Em visita ao município de Salvador, o vereador buscou referências com o secretário de Sustentabilidade e Resiliência, Ivan Euler, responsável pelo projeto piloto no Nordeste “Salvador já implantou mais de 3.000 m² de jardins de chuva, e os resultados são visíveis. Lá, todos os órgãos trabalham em conjunto. Aqui em Aracaju, visitei secretários como Emília (Meio Ambiente), Hugo (Emsurb), Sérgio Guimarães (Infraestrutura), André David (Defesa social e cidadania), além de Ricardo Marques (Comunicação e vice-prefeito), para garantir que o projeto não seja só lei no papel, mas uma política pública em prática”, ressaltou Maravilha.

Ao discursar na tribuna, o vereador também obteve apoio imediato de outros parlamentares, que reconheceram a importância técnica e social da proposta.

A vereadora Moana expressou seu entusiasmo com a proposta:

“Fico entusiasmada ao ver jovens como você, vereador Maurício, propondo soluções inteligentes para a cidade. É precisamente isso que necessitamos. Pode contar com meu apoio e com o deputado Rodrigo Valadares para fornecer recursos e apoiar esse projeto que tem grande potencial para mudar vidas em Aracaju.”

Já a vereadora Tanata elogiou o projeto pelo seu caráter prático e abrangente:

“Parabéns pela sensibilidade e visão técnica. Você apresentou um projeto com início, meio e fim, algo que precisamos valorizar. A sua proposta vai além da crítica: traz solução. Esse é o caminho que nós, como parlamentares, devemos seguir.”

O Jardins de Chuva é mais um item que se apresenta em uma pauta propositiva que o vereador Maurício Maravilha tem construído na base do diálogo, da inovação e na busca pelo bem-estar da população.

Texto e foto assessoria