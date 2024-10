MDB anuncia apoio a Luiz Roberto no 2º turno das eleições em Aracaju

O MDB apresentou nestas eleições seu projeto de gestão para Aracaju, sempre de forma propositiva, honesta, respeitosa e focada no cuidado com as pessoas mais vulneráveis, sob a liderança da Delegada Danielle.

A vontade democrática dos eleitores apontou para outras alternativas políticas, que estão representadas no segundo turno pelos candidatos do PL e do PDT.

O MDB, após ouvir todos os filiados que disputaram as eleições em Aracaju, decidiu por unanimidade manifestar apoio à candidatura de Luiz Roberto (PDT), considerando o alinhamento dos partidos na esfera estadual e também ser esta a alternativa que melhor atenderá às necessidades dos aracajuanos.

Alessandro Vieira

Presidente Estadual do MDB/SE

Danielle Garcia

Presidente Municipal do MDB/SE