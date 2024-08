MDB confirma Danielle Garcia na disputa pela Prefeitura de Aracaju

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmará, neste domingo, 4, o nome da delegada Danielle Garcia para a disputa da Prefeitura de Aracaju. A convenção partidária ocorrerá no Colégio Estadual 24 de Outubro, no bairro 18 Forte, às 10h30.

O partido também irá revelar quem vai dividir a cabeça de chapa com Danielle e apresentar os nomes que estarão na disputa a vereador pela sigla.

O evento contará com a participação de lideranças políticas do estado, além de mensagens de lideranças nacionais reforçando o apoio do partido ao projeto de Danielle Garcia para o pleito.

Sobre Danielle

Danielle Garcia nasceu em Aracaju, filha de um comerciante, Rosival, e uma professora da rede pública estadual, Dilma. É, também, mãe de Maria e esposa de Ricardo.

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Danielle atuou como delegada da Polícia Civil de Sergipe por 22 anos, tendo passagem por diversas cidades e departamentos, como o DEOTAP, onde se destacou pelo desdobramento das operações que comandou, gerando um retorno de mais de R$200 milhões para os cofres públicos. Danielle estava atuando como secretária de Estado de Políticas para as Mulheres em Sergipe até o início de junho, quando deixou o cargo para disputar as eleições 2024.

Na política, Danielle já disputou a Prefeitura de Aracaju em 2020, quando chegou ao segundo turno, com quase 110 mil votos, contra o então prefeito que buscava a reeleição. Já em 2022, ela disputou a vaga no Senado e alcançou mais de 206 mil votos, sendo 72 mil destes votos em Aracaju.

