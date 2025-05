MDB E Republicanos avançam para formação de Federação para brecar aliança entre PP e União Brail em Sergipe

Por Diógenes Brayner

Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do Republicanos, Marcos Pereira, ambos deputados federais por São Paulo, avançaram nas conversas sobre a possibilidade de formar uma federação partidária. Eles se reuniram pela 2ª vez na 3ª feira (6.mai.2025), na sala do Republicanos na Câmara. O movimento ganhou força depois que o União Brasil e o PP anunciaram a federação.

O União Brasil e o PP reúnem uma bancada de 108 deputados federais e 14 senadores, além de contarem com 6 governadores e 1.343 prefeitos. O MDB e o Republicanos interpretaram o movimento das siglas como uma forma de mostrar força. Isso impulsionou os partidos a dar continuidade às conversas, iniciadas antes do agrupamento entre União Brasil e PP, mas de forma mais tímida do que agora. A ideia é “equilibrar o jogo”, segundo o Poder360 apurou. Se a federação se consolidar, reunirá 88 deputados.

Em Sergipe – A possibilidade da Federação entre MDB e Republicanos tsmbém é bem aceita em Sergipe, principalmente pelo senador Alessandro Vieira, presidente regional do MDB, por considerar que fortalece a sua candidatura à reeleição.

A ideia é “equilibrar o jogo”, em razão da federação já fechada em Sergipe, entre o União Brasil e PP que se une e ficam ao lado do governador Fábio Mitidieri, candidato à reeleição com apoio da maioria.

O presidente regional do MDB em Sergipe, senador Alessandro Vieira, que estava em reunião em Brasília, confirmou: “Sim, existe uma grande possibilidade de federação entre MDB e Republicanos.