Neste domingo, 04, o MDB realiza convenção para oficializar a candidatura de Daniele Garcia a prefeita e dos vereadores do partido. O evento ocorre às 10h30, na escola 24 de Outubro, no 18 do Forte. O vereador Sargento Byron-Estrelas do Mar vai para a reeleição como nome forte do MDB, já que é atuante na Câmara de Aracaju e circula bem entre os grupos.