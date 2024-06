Medalha Barrinhos: Alese homenagea profissionais da comunicação

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) entregou, nesta quarta-feira (12), a Medalha do Mérito Radialista João de Menezes Barros Filho (Barrinhos) a comunicadores sociais. Entre jornalistas, radialistas e publicitários, 24 profissionais da área foram indicados para receber a homenagem.

Esta honraria foi criada em 2017, pela Resolução Nº 1 de autoria da Mesa Diretora. O objetivo é reconhecer a notável contribuição da imprensa para o desenvolvimento da comunicação no estado.

Cada deputado indicou uma pessoa e entregou a medalha e a placa de reconhecimento dos serviços prestados à população para fortalecimento da democracia. Foram escolhidos profissionais de diversos meios de comunicação.

Entre os indicados está o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Menezes do Nascimento, que se disse muito feliz em receber a honraria e por ter sido indicado pelo presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade.

“É uma grande satisfação. Eu quero agradecer ao deputado Jeferson pela indicação, para mim, foram duas alegrias: pela indicação de quem veio e por receber tal homenagem de uma pessoa que contribuiu tanto para a comunicação de nosso estado. Se eu contribuir 5% do que fez João de Barros para melhorar a nossa comunicação, já é uma grande satisfação e eu tenho certeza que todos que estão aqui sendo homenageados entendem a importância e, de certa forma, estão contribuindo para que a gente consiga não simplesmente melhorar a nossa comunicação, mas melhorar o nosso mercado da comunicação com profissionais que venham cada vez mais se renovando e demostrando a importância e o papel que a gente tem”, falou.

O presidente Jeferson Andrade destacou o papel desenvolvido pela imprensa na garantia dos direitos da população. Ele disse que se trata de um dia importante para o Poder Legislativo sergipano.

“Parabéns a todos, nós sabemos da grande importância da imprensa ao longo dos anos no Brasil e no mundo. Parabenizar também o profissional Cleon pelo grande desempenho que ele tem feito ao longo da sua vida e, nos últimos anos, a frente da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. São 24 homenageados, todos com grandes serviços prestados, pessoas que nós conhecemos do serviço autônomo e bom que cada um faz para a população sergipana. Uma entrega de uma medalha muito importante, esse dia é muito importante mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa”, declarou.

Quatro jornalistas integrantes da imprensa oficial da Casa receberam a homenagem. O deputado Luizão Donatrampi (União Brasil) indicou a coordenadora da Agência de Notícias Alese, jornalista Stephanie Macedo. Ela falou estar honrada com a homenagem recebida. Luizão Donatrampi foi representado pelo deputado Paulo Júnior.

“São 20 anos no exercício da profissão. Destes, há nove anos integro a Comunicação do Poder Legislativo. Agradeço ao deputado estadual Luizão Donatrampi (União Brasil) por destacar o meu nome ao recebimento da ‘Medalha Barrinhos’ , me sinto honrada com a homenagem”, afirmou.

A coordenadora de conteúdos da TV Alese, jornalista Aline Braga, recebeu a honraria da deputada Linda Brasil (Psol). Ela disse que este é um reconhecimento principalmente à importância do jornalismo nos dias atuais, mesmo com o avanço das tecnologias.

“É importante que a gente, através dessa medalha e da própria cerimônia que dá visibilidade à profissão de jornalista, tenha um olhar valorizado para esse fazer que é essencial para a sociedade e para a democracia. Com as mudanças tecnológicas e de percurso da história, a gente tem costumado pensar que o jornalismo não é tão importante como já foi ou que disputa lugar com outras questões, obviamente as profissões devem sempre se adequar aos tempos e pensamentos contemporâneos da sociedade, mas o jornalismo dificilmente vai deixar de ter importância porque é um potencializador de diálogos da sociedade e não existe vida em sociedade, seja ela em qualquer perspectiva, sem o diálogo e quanto mais bem-feito esse jornalismo, melhor é o diálogo e o amadurecimento da população, de uma comunidade”, falou.

Ela ainda acrescentou que se emociona por ser merecedora desta honraria, mas acredita que o importante é entender que a honraria maior é para a profissão, por isso o cunho individual fica em segundo plano.

“O jornalismo sozinho não promove essa evolução, não garante sozinho a democracia, mas é um pilar muito importante e fundamental. Então, em uma situação como essa, eu acho que o mais importante não sou eu ou as pessoas que vão receber essa honraria individualmente, claro que é uma honra sempre o reconhecimento do nosso trabalho, ainda mais diante de um cenário nacional e internacional de precarização da profissão, mas se eu fosse citar algo individual é, na verdade, uma responsabilidade maior, a partir do reconhecimento, uma disposição maior de poder sempre buscar um bom jornalismo pelos dois pilares que eu mais acredito: a apuração relacionada com a ética nesse fazer. Para além de reforçar um aspecto individual, eu acho que o mais importante de um momento como este é pensar a profissão de jornalista com muita valorização, apreço e defendendo os preceitos do jornalismo que, no final das contas, é defender a possibilidade de contradição na sociedade, de diálogo, de permitir que vozes sejam escutadas, então eu destacaria mais o aspecto coletivo do que individual dessa ocasião. E gostaria também de agradecer com muita ênfase à deputada Linda Brasil, que com certeza defende os pilares do bom jornalismo e de uma sociedade mais justa”, afirmou.

A repórter da Agência de Notícias Alese, Aldaci de Souza, foi escolhida pelo vice-presidente da Casa, deputado Garibalde Mendonça (PDT). Ela afirmou que é um momento de alegria para sua vida profissional e pessoal, junto a sua família e amigos.

“Estou muito feliz por ter sido indicada pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Garibalde Mendonça para receber essa medalha que leva o nome de Barrinhos, um dos maiores comunicadores de Sergipe. Sou radialista há 34 anos e jornalista há 32; profissões que amo e que fui influenciada pelos meus irmãos Alberto e Adiberto que já atuavam na área. Hoje o dia é de gratidão em ver o meu trabalho respeitado pela Alese e pela sociedade sergipana. Divido essa alegria com a minha família, todos colegas jornalistas e radialistas; em especial os que fazem a Comunicação da Alese onde atuo há oito anos e com a população sergipana que tenho o dever de informar com ética e transparência”, declarou.

O repórter da TV Alese, Marcos Borges, foi também indicado pelo deputado Garibalde Mendonça. Ele também representou os colegas de profissão em pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa e contou que o radialista que dá nome à Medalha faz parte de sua vida pessoal.

“Ironia ou não, falar de João de Barros, o Barrinhos, é falar sobre parte da minha infância, das muitas vezes que o tio Barrinhos chegava em minha casa para falar com a professora dele, Maria Neves, a minha mãe. E mesmo que ainda muito pequeno não entendesse a importância de Barrinhos, o comunicador, me divertia por meio do sorriso sempre acolhedor e orientações voltadas a me ensinar sobre a importância da busca por conhecimento. Décadas depois, acredito ter compreendido exatamente o que aquelas palavras e frases gostariam de me dizer. Consegui enxergar que o trabalho social o qual Barrinhos desenvolvia em prol dos mais carentes, fora, ou, longe dos microfones, também fazia parte do necessário exercício de fortalecimento do comunicador, afinal, se nós formadores de opinião não levamos informação de qualidade à população, como as pessoas irão melhor compreender seus direitos e deveres na sociedade em que vivem?”, disse.

Ele agradeceu a lembrança de seu nome pelo vice-presidente da Casa e explicou que ao receber a honraria se sente ainda mais responsável por prestar serviços de qualidade à sociedade sergipana com informações corretas através da emissora oficial do Poder Legislativo.

“Ao ser homenageado nesta manhã, mais do que me sentir honrado com a medalha João de Barros (Barrinhos), vejo aumentar em mim o zelo pelas informações que levamos diariamente aos milhares de lares espalhados pelo estado, pelo Brasil e pelo mundo, nesta comunicação cada vez mais globalizada”.

Além dos quatro profissionais que integram a imprensa oficial da Alese, outras 20 pessoas foram homenageadas. O radialista Aclécio Fontes, indicado pelo deputado Sérgio Reis (PSD) e o jornalista Renato Lima, indicado pela deputada Carminha Paiva (Republicanos) não puderam comparecer à solenidade e receberão posteriormente nos gabinetes dos respectivos deputados.

A entrega das Medalhas foi realizada durante sessão especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Confira a lista completa dos homenageados

Aldaci de Souza Oliveira Matos – jornalista e radialista – Deputado Garibalde Mendonça

Aline Braga Farias Conceição – jornalista – Deputada Linda Brasil

Antônio Fernando Cabral Ferreira – radialista – Deputado Cristiano Cavalcante

Camila Roberta Santos de Araújo – jornalista – Deputada Maisa Mitidieri

Carla Stephanie de Santana Macedo – jornalista – Deputado Luizão Donatrampi

Cláudia Suzana Meireles Jorge – jornalista – Deputado Netinho Guimarães

Cleon Menezes do Nascimento – publicitário – Deputado Jeferson Andrade

Cristiano Prado de Souza – jornalista e radialista – Deputado Paulo Júnior

Edelson Freitas Ribeiro – jornalista – Deputado Luciano Pimentel

Fábio Henrique Santana de Carvalho – jornalista e radialista – Deputado Doutor Samuel

Francisco Ferreira Pereira – radialista – Deputado Luciano Bispo

Flávio de Souza radialista – Deputado Pato Maravilha

Heryton Jofler Ribeiro dos Santos – radialista – Deputado Kaká Santos

José Raimundo de Morais Filho – jornalista – Deputada Lidiane Lucena

Jessika Cruz Santos – jornalista – Deputado Marcos Oliveira

Luiz Carlos Focca – jornalista – Deputado Marcelo Sobral

Luciano de Oliveira Santos – radialista – Deputado Georgeo Passos

Lucas Rodrigues de Andrade – jornalista e radialista – Deputada Áurea Ribeiro

Marcos Augusto Borges Torres – jornalista – Deputado Garibalde Mendonça

Osmar Rodrigues Farias – radialista – Deputado Chico Do Correio

Saulo José Britto Souza – jornalista e radialista – Deputado Adailton Martins

Walter César Fontes dos Santos – radialista – Deputado Luiz Fonseca

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira