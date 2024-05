Mega FM 101,5 anuncia Higor Trindade como Comentarista Político no Jornal da Mega

Nesta segunda-feira, dia 27, o jornalista Higor Trindade, amplamente conhecido por suas opiniões incisivas e análises políticas, estreia no Jornal da Mega 1ª edição, transmitido pela rádio Mega FM 101,5. Trindade, que traz consigo um olhar perspicaz sobre os bastidores do Poder em Sergipe, agora compartilha sua expertise com um público ainda maior.

Com uma carreira de oito anos dedicada ao jornalismo político, Higor Trindade construiu uma trajetória sólida. Atuou como colunista em diversos sites e portais antes de assumir a posição de editor-chefe do HT Notícias, um portal que leva suas iniciais e reflete seu estilo jornalístico único. Reconhecido por várias premiações, Trindade também carrega um legado familiar na comunicação sergipana: ele é neto do saudoso Carlos Trindade Mancha (in memoriam), que, junto ao irmão Luiz Trindade (in memoriam), desbravou o campo televisivo no estado, sendo Luiz o primeiro apresentador da televisão sergipana.

Sobre a nova etapa em sua carreira, Higor Trindade expressou sua gratidão: “Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade e à direção da emissora por confiar no meu trabalho. É um privilégio fazer parte de uma equipe tão talentosa e comprometida com a informação de qualidade.”

O Jornal da Mega 1ª edição é apresentado pelo jornalista e radialista Sdney Souza, com produção de Antero Alves. Na técnica, Ramon Ferreira garante a qualidade das transmissões, enquanto Carlinhos comanda os comentários esportivos. A equipe de reportagem é formada por Claudio Salviano, Costa Junior e Katiane Menezes, profissionais que, juntos, levam aos ouvintes notícias precisas e análises aprofundadas.

Com a entrada de Higor Trindade, a expectativa é que o Jornal da Mega 1ª edição ganhe ainda mais relevância e profundidade nas análises políticas, refletindo o compromisso da rádio Mega FM 101,5 com a excelência jornalística e a informação de qualidade para seus ouvintes.