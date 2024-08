MELHORES DO CONGRESSO SERÃO ANUNCIADOS NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA; NOVE SÃO DO ESTADO DE SERGIPE

Sergipe já conquistou 14 premiações em todas as edições do Prêmio Congresso em Foco. Dos quase 400 parlamentares que concorrem nesta edição, 9 são do estado

Os melhores senadores e deputados federais do ano serão anunciados nesta quinta-feira, dia 29, às 19h, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Congresso em Foco 2024. O evento, que contará com a presença da imprensa, de parlamentares e convidados, será transmitido ao vivo . Nesta edição, 392 dos 594 parlamentares federais estão na disputa pelo prêmio.

Sergipe já acumula 14 premiações em edições anteriores do Prêmio Congresso em Foco. Neste ano, nove parlamentares do estado estão entre os quase 400 concorrentes. O desempenho de Sergipe ao longo dos anos é resultado da atuação dos parlamentares Alessandro Vieira (em seus mandatos no Cidadania e PSDB), Antonio Carlos Valadares (PSB), Delegada Katarina (PSD) e Rogério Carvalho (PT).

Neste ano, participam os senadores Alessandro Vieira (agora pelo MDB), Laércio Oliveira (PP) e Rogério Carvalho (PT); e os deputados Delegada Katarina (PSD), Icaro de Valmir (PL), João Daniel (PT), Nitinho (PSD), Thiago de Joaldo (PP) e Yandra Moura (União Brasi).

São Paulo é o estado com maior número de parlamentares concorrendo neste ano, seguido por Minas Gerais e Bahia. Entre as maiores representações políticas, estão o Partido dos Trabalhadores (PT), com 59 parlamentares, o União Brasil e o Partido Liberal (PL), com 50 concorrentes cada.

Categorias da premiação

Nesta edição, a votação na internet aconteceu ao longo do mês de julho e a classificação final só será revelada no evento de premiação. O público teve a oportunidade de escolher os melhores deputados e senadores do Brasil e os destaques por região em cada casa legislativa. O processo foi auditado internamente e externamente pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que certificou a segurança da eleição.

Além do voto popular, um júri especializado e um grupo de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também elegem os melhores do ano. O júri ainda seleciona os destaques nas categorias especiais “Apoio à Indústria”, “Clima e Sustentabilidade” e “Cidades Inteligentes”, que têm o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e do Ibrachina.

Transmissão online do Prêmio Congresso em Foco 2024

Dia 29/08, às 19h

Link: Youtube do Congresso em Foco

CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO EM 2024

Os premiados são escolhidos pelo público na internet, por um júri especializado e por jornalistas.

Melhores do país

Votação popular (internet) – 25 deputados e 15 senadores

Júri especializado – 10 deputados e 5 senadores

Júri jornalistas – 25 deputados e 15 senadores

Melhores por Região

Votação popular (internet) – 5 deputados e 5 senadores por região

Categorias especiais

Apoio à Indústria

Júri especializado – 5 deputados e 5 senadores

Cidades Inteligentes

Júri especializado – 5 deputados e 5 senadores

Clima e Sustentabilidade

Júri especializado – 5 deputados e 5 senadores

Conheça quem faz parte do juri especializado e de jornalistas:

Lista dos jurados especializados

Lista do júri de jornalistas

Histórico de premiações do SE no Prêmio Congresso em Foco

Parlamentar Partido Ano Categoria Alessandro Vieira CIDADANIA 2019 Proteção do Clima e da Sustentabilidade Alessandro Vieira CIDADANIA 2019 Melhores no Senado pelos Jornalistas Alessandro Vieira CIDADANIA 2021 Clima e Sustentabilidade Alessandro Vieira CIDADANIA 2021 Melhores no Senado Alessandro Vieira CIDADANIA 2021 Melhores no Senado pelo Júri Alessandro Vieira CIDADANIA 2021 Melhores no Senado pelos Jornalistas Alessandro Vieira PSDB 2022 Melhores no Senado pelos Jornalistas Antonio Carlos Valadares PSB 2012 Combate ao Crime Organizado Delegada Katarina PSD 2023 Melhores na Câmara pelo Júri Rogério Carvalho PT 2019 Melhores no Senado pelos Jornalistas Rogério Carvalho PT 2019 Melhores no Senado Rogério Carvalho PT 2020 Melhores no Senado Rogério Carvalho PT 2021 Melhores no Senado Rogério Carvalho PT 2023 Melhores no Senado

Assessoria de Imprensa | Oficina Consultoria

Por Raquel Alves