MELHORIAS NO TRANSPORTE PÚBLICO GARANTEM A ARACAJU UMA PREMIAÇÃO HISTÓRICA: A QUINTA DO NORDESTE

Aracaju conquista, pela primeira vez, o 5º lugar entre as cidades do Nordeste no Ranking Connected Smart Cities, que reconhece os municípios mais inteligentes e conectados do país. A premiação foi divulgada durante a cerimônia de abertura do Connected Smart Cities, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, realizado nesta terça-feira, 23, em São Paulo.

O ranking é feito anualmente e analisa 75 indicadores em diversos municípios para identificar as cidades mais inteligentes do país com base em 17 eixos temáticos como: mobilidade e transporte, planejamento urbanismo, saúde, educação, economia etc.

A prefeita Emília Corrêa celebra essa marca. “Esta premiação é histórica para Aracaju. Há poucos meses, vivíamos um sistema de transporte público praticamente em colapso. Há um ano, durante a campanha, visitei uma capital vizinha, que já havia renovado a frota e implantado os primeiros ônibus com ar-condicionado, e eu pensava como parecia distante ter algo assim em nossa capital.

Em apenas seis meses, fomos além: renovamos a frota, incluímos ônibus com ar-condicionado e 100% elétricos, mostramos que é possível cuidar das pessoas e do meio ambiente ao mesmo tempo e mantivemos a tarifa congelada. Enquanto recebo este prêmio, penso: o que nos trouxe até aqui foi inquietação e coragem desta primeira prefeita de Aracaju.

Este prêmio coroa, de fato, a virada histórica que nossa cidade está vivendo. Em apenas seis meses, nossa gestão realizou o que estava planejado para 11 anos. E isso é só o começo: Aracaju, faremos muito mais por você”, afirmou Emília.

