Membro do MPT é agraciado com colar e diploma do Mérito Gumersindo Bessa no TCE-SE

O membro do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) Emerson Albuquerque Resende foi agraciado, nesta terça-feira (18), com o colar e diploma do Mérito Gumersindo Bessa, em solenidade no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), pelos relevantes serviços prestados à sociedade sergipana.

O colar e diploma do Mérito Gumersindo Bessa é a mais alta honraria do TCE e homenageia autoridades e cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento social e institucional de Sergipe.

O procurador do Trabalho Emerson Albuquerque Resende recebeu a homenagem pelo trabalho de inclusão socioeconômica das catadoras e catadores, numa atuação conjunta do MPT com MP de Contas, Ministério Público de Sergipe (MPSE), Consórcios de Resíduos Sólidos, Associações de Catadores e Catadores e órgãos públicos.

As catadoras e catadores desempenham um papel essencial para o meio ambiente, para a circulação da economia e para a sustentabilidade das cidades, mas historicamente formam um grupo invisibilizado, vulnerável e marcado por profundas desigualdades. A atuação conjunta de todos os envolvidos contribui para dar visibilidade à importância do trabalho dessas pessoas.

O procurador do Trabalho Emerson Albuquerque Resende destacou que “é uma honra muito grande, uma homenagem ao MPT e a todos que acreditam que o trabalho digno é um instrumento essencial de cidadania e inclusão social” e ressaltou que recebe a homenagem “com o compromisso renovado de continuar servindo à sociedade sergipana com ética, integridade e responsabilidade”. “Gratidão à Bessa!”, finalizou o procurador.

Além dessa honraria, também foi entregue no evento a medalha e o diploma “Amigo do Tribunal”, uma homenagem a pessoas e instituições que apoiam e fortalecem a atuação do TCE-SE, além da medalha Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”, que celebra quem promove a cultura, educação e o controle público no estado.

A presidente do TCE-SE, Susana Azevedo, destacou que as honrarias evidenciam o trabalho coletivo dos órgãos públicos e personalidades. “Cada um dos homenageados simboliza valores que fortalecem a nossa sociedade. Integridade, serviço e compromisso público. Esta cerimônia não apenas celebra méritos individuais, mas renova o nosso compromisso com a gestão pública centrada no interesse coletivo. Ao reconhecer, também reafirmamos aquilo que defendemos. As boas ações merecem ser lembradas e, em nome do TCE-SE, parabenizo a todos os homenageados”, finalizou a presidente.

