Membros do Consórcio Nordeste embarcam em missão na Europa para discutir pautas ambientais

Governadores integrantes do Consórcio Nordeste, e suas respectivas equipes, estarão em missão oficial na Europa entre os dias 12 e 18 de maio. O foco da agenda será a discussão de pautas ambientais e climáticas cruciais para o desenvolvimento sustentável da região.

A pauta ambiental tem sido recorrente no Consórcio Nordeste. Em setembro de 2023, os governadores nordestinos assinaram parceria com o Banco Mundial para avanço na cadeia produtiva do hidrogênio verde com objetivo de criar cadeias de valor e um polo de hidrogênio, consolidando a região como centro de economia sustentável.

Em novembro, o Consórcio apresentou à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, proposta para criação do Fundo Caatinga, que destinaria recursos para a preservação do bioma. Na ocasião, ficou acertado que possíveis formatos para o fundo serão avaliados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outras organizações. Já em fevereiro deste ano, o Consórcio assinou documento denominado ‘Carta de Natal’, reafirmando o compromisso do grupo em atuar de maneira eficiente para mitigar os efeitos provocados pela mudança do clima.

Missão oficial

Durante a missão oficial na Europa, os representantes do Consórcio Nordeste iniciarão a jornada participando da World Hydrogen Summit, na cidade de Rotterdam, em Amsterdã. Esse evento é considerado o maior e mais sênior encontro global sobre hidrogênio e sua cadeia de valor. Posteriormente, as delegações seguirão para Bruxelas, na Bélgica, e Berlim, na Alemanha, onde se reunirão com membros da Comissão da União Europeia, incluindo o vice-presidente executivo e responsável pelo Pacto Verde Europeu, Maroš Šefčovič, para debater pautas ambientais de relevância para todo Nordeste e Brasil.

Entre as principais discussões que serão levadas pelo Consórcio estão projetos de energia renovável, Fundo da Caatinga e hidrogênio verde.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a importância dessa agenda conjunta entre o Consórcio Nordeste e importantes agentes na Europa que atuam na área ambiental. “Essa missão representa um passo significativo rumo à promoção do desenvolvimento sustentável em nossa região, especialmente nesse momento de calamidade pública que o Rio Grande do Sul vem enfrentando devido às fortes chuvas e enchentes. Estamos comprometidos em buscar soluções inovadoras e parcerias estratégicas para enfrentar os desafios ambientais e climáticos não só em nosso país, mas em todo o planeta. Acreditamos que essa cooperação internacional é fundamental para alcançarmos nossos objetivos comuns de preservação do meio ambiente e promoção do crescimento econômico sustentável”, afirmou.

Foto: Ascom Consórcio Nordeste