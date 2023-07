Memorial do Judiciário de Sergipe resgata a história e promove a cultura sergipana

Exposição artística “SustentARTEbilidade” aborda o meio ambiente, a importância da saúde mental e o respeito à diversidade

Instalação sobre o Rio São Francisco feita por Joel Dantas

O Memorial do Judiciário de Sergipe está localizado na Praça Olímpio Campo, no Palácio Sílvio Romero. O espaço foi fundado no século XIX, em 1895, com o título de Tribunal da Relação de Sergipe. Ele já abrigou instituições como a Chefatura de Polícia, o Serviço de Água e Esgoto de Sergipe, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, a Academia Sergipana de Letras, o Instituto de Música de Sergipe, o Juizado de Menores, o Fórum Desembargador Vasconcelos e o Arquivo do Poder Judiciário. Atualmente, os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE) são os responsáveis por manter viva a memória do judiciário sergipano e pela promoção da cultura no local.

O prédio está dividido em dois espaços, o primeiro traz o acervo do Memorial com objetos cerimoniais, indumentárias, documentos e iconografia de juristas e magistrados que fazem parte da história do TJ-SE. O segundo é destinado ao trabalho intelectual e artístico que contribuem tanto para a formação da cultura quanto da identidade do povo sergipano.

“Nós transmitimos para os visitantes a importância do passado para a construção do futuro. Temos que valorizar e conhecer o passado para entender melhor o presente. No memorial, os visitantes compreendem como as fontes históricas transformam a sociedade”, explicou a diretora do Memorial, Silvia ngela Resnati.

Além disso, a diretora do Memorial do Judiciário explicou que há um tribunal do Júri no modelo brasieliro para simular audiências e julgamentos. Para ela, esse espaço evidencia as competências de cada componente do tribunal do Júri, os crimes, as diferenças entre o tribunal pleno e o de júri. “É importante saber o que é a justiça, por quê existe e como ter acesso a ela. A justiça é de todos os cidadãos” finalizou.

Incentivo a cultura local

Por meio de exposições temporárias, a cultura sergipana é valorizada e incentivada no Memorial do Judiciário. Exemplo disso foi a exposição “SustentARTEbilidade”, que teve a curadoria do artista plástico Joel Dantas, iniciada em 18 de maio e encerrada em 14 de julho. Um grupo de 14 artistas sergipanos (mulheres e homens) participaram da exposição, com o reconhecimento do trabalho de uma artista jovem, de apenas 15 anos.

As obras artísticas ilustraram os temas sustentabilidade, bem-estar e saúde mental. Além disso, elas foram feitas com materiais descartáveis ou que seriam descartados. O principal público-alvo da “SustentARTEbilidade” foram alunos de escolas públicas e particulares, além de universitários e educadore

O artista plástico e ceramista, Reinilson Teixeira de Sousa, foi um dos expositores da “SustentARTEbilidade”. Ele criou Corais para lembrar da importância desses animais marinhos e dos riscos de extinção desta espécie.

“Lemos nas notícias sobre a extinção dos Corais pela interferência dos seres humanos. As minhas peças lembram esses animais marinhos. Eu não reproduzo nenhuma espécie de Coral existente, mesmo porque, eu não conheço todas. Mas, aproveito a ideia e o conceito de Coral no desenvolvimento de minhas obras”, explicou o artista Reinilson.

A aluna de uma escola particular, Mariana Dias, gostou bastante de participar da exposição. “Eu achei legal, porque participamos de uma aula diferente e fora da escola. Eu amei a obra de arte feita com spray”, disse.

Obra de arte do artista Sergipano Deolando Vieira da Silva

Horário de funcionamento

O Memorial do Judiciário de Sergipe está aberto ao público geral, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com funcionamento no período da tarde com agendamento dos interessados. As escolas, universidades ou grupos de turistas podem agendar visitas guiadas pelo e-mail memorial@tjse.jus.br. Para outras informações, ligar para o número (79) 3226-3489 / 3488.

Texto e imagem Jamili Vasco