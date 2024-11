MEMÓRIAS DE UM POLÍTICO: JOÃO AUGUSTO GAMA LANÇARÁ LIVRO AUTOBIOGRÁFICO NO DIA 19 DE NOVEMBRO

De primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Sergipe a prefeito de Aracaju. De jovem empresário a liderança entre os dirigentes lojistas de Sergipe. Da academia à gestão pública. Recordações pessoais de mais de meio século de militância política e vida pública.

Esse é o substrato do livro “Memórias de um político”, de João Augusto Gama da Silva. Inédita e autobiográfica, a obra é editada pela Criação Editora e será lançada no próximo dia 19 de novembro durante sessão de autógrafos do autor no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, a partir das 17h.

Amante das letras, João Augusto Gama conduz o leitor em uma viagem literária em que rememora o que viu e viveu no campo da política local e nacional. O autor esmiúça, numa narrativa fluida, recordações que vão desde a infância até os dias atuais. “É um relato em primeira pessoa contando diversas passagens da minha vida, mas restrito ao político”, explica.

“Nos últimos anos, tenho sido constantemente abordado para contar minhas memórias. Resolvi contá-las. Falo das minhas origens, estudo, formação, trabalho, mas, como o próprio título do livro diz, são memórias políticas”, completa o ex-prefeito de Aracaju.

Com prefácio do professor e escritor Jorge Carvalho do Nascimento e orelha escrita por Chico Varella, “Memórias de um político” chegará às livrarias em edição elegante e sofisticada, com projeto editorial assinado por Adilma Menezes. A revisão é de Ronaldson Souza e as ilustrações de capa são de Alberto Alcosa e Adriana Dantas.

Toda a renda obtida com a venda do livro será doada pelo autor para o SAME – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição. “É uma forma de incentivar outras doações para organizações beneficentes e de ajudar uma entidade que faz parte da vida sergipana”, afirma Gama.

Sobre o autor

Aracajuano, João Augusto Gama da Silva é militante político, advogado, empresário e gestor público. Como acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, no fim da década de 1970, foi o primeiro presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Ainda no movimento estudantil, foi preso político durante o regime militar. Participou da fundação do Movimento Democrático Brasileiro e se engajou ativamente na luta pela redemocratização do país.

Gama iniciou sua atuação como gestor público em 1984, quando assumiu a presidência da Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju (Emurb). Em 1993, foi nomeado superintendente municipal de Transportes e Trânsito da capital e, no ano seguinte, passou a comandar a Secretaria Municipal da Administração.

Eleito prefeito de Aracaju em 1996, governou a capital entre os anos de 1997 e 2000. Foi também secretário de Estado do Turismo; do Planejamento, Orçamento e Gestão; e da Cultura, entre os anos de 2007 e 2018.

Na área empresarial, fundou a Representações Gama Ltda. e a Distribuidora Gama Ltda., e presidiu a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sergipe (CDL).

Por Lucas Silva