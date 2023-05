“Mendonça Prado será a verdadeira mudança nas eleições de 2024 em Aracaju”, diz presidente do DC, Airton Costa

O Democracia Cristã de Sergipe (DC), aprovou nesta quinta-feira (25) a pré-candidatura do ex deputado federal Mendonça Prado, para concorrer a prefeitura de Aracaju, nas eleições de 2024.

Em entrevista concedida pelo presidente estadual do DC, Airton Costa disse na manhã desta sexta-feira (25), que “o partido está crescendo em todo Estado. A Democracia Cristã já é uma realidade em vários municípios, como Salgado, Lagarto, Estância, Socorro , Santo Amaro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itaporanga, Siriri, Riachao do Dantas, Areia Branca, Porto da Folha e Canide do São Francisco”.

Segundo entendimento de Airton Costa “como vai ter muitas federações e fusões partidárias, as eleições de 2024 será diferente de todas as que já ocorreram. Muitos pré candidatos estão procurando o partido para se filiarem e disputarem as eleições do próximo ano”, explicou.

Durante a entrevista, o presidente do DC disse que o partido já está se movimentando em Aracaju e “vamos começar a trabalhar para montar uma forte chapa de vereadores”. Airton explicou que o comando do partido na capital será de Mendonça Prado.

Ao comentar sobre a trajetória de Mendonça Prado na politica, Airton disse que “é uma pessoa séria, correta, ética e acima de tudo com uma bobagem política de fazer inveja a muitos da política sergipana. Aracaju, precisa de um prefeito que olha para seu povo e resolva os graves problemas da cidade, como a mobilidade urbana, plano diretor, saúde para todos, educação participativa, infraestrutura, criação de emprego e atenção ao funcionalismo público”, disse o presidente.

Ao final da entrevista, Airton disse que “Mendonça Prado será a verdadeira mudança nas eleições de 2024”.