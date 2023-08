Mercado de carnes e pescados de Graccho Cardoso é interditado

O mercado de carnes e pescados do município de Graccho Cardoso foi interditado nesta quarta-feira (02) pelas equipes da Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco (FPI/SE).

Durante o trabalho de fiscalização, foi constatado que o espaço estava funcionando em péssimas condições, com problemas no sistema hidráulico e estrutura com poucas bancadas.

O município deverá ser notificado pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) para que as adequações necessárias possam ser feitas e o funcionamento do comercio no local possa ser reestabelecido.

A justificativa seria as condições insalubres e ausência de licença ambiental do local. “A Equipe Abate atestou as péssimas condições de funcionamento do espaço, com problemas no sistema hidráulico, estrutura deficiente das bancas e do próprio prédio onde funciona o mercado, ausência de planta que contemple as exigências da legislação junto à Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária (Covisa) e falta de licenciamento ambiental”, detalhou a FPI/SE.

Com informações e foto da FPI/SE