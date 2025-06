MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE REFORÇA DIÁLOGO ENTRE PREFEITURA E SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizou mais uma Mesa de Negociação Permanente com representantes dos sindicatos que compõem o funcionalismo público do município.

Durante a reunião, ocorrida nesta quinta-feira, 5, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, foi debatido o reajuste linear para os servidores, além da continuidade das mesas setoriais específicas de cada categoria.

De acordo com o secretário da Seplog e presidente da mesa, Thyago Silva, a reunião reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais. “A prefeita Emília Corrêa demonstra mais uma vez seu cuidado e zelo, concedendo o reajuste linear este ano. Seguimos avançando nas tratativas, com o foco em garantir mais dignidade aos servidores públicos”, afirma.

Presidente do Sindicato dos Guardas Municipais (Sigma), Eder Rodrigues comenta que este espaço de diálogo é fundamental. “Temos inúmeras demandas e a mesa geral é uma oportunidade ímpar de apresentar essas pautas. Já protocolamos nossas reivindicações específicas e aguardamos a retomada das tratativas. Estamos confiantes de que poderemos alcançar avanços concretos para a categoria”, explana.

A Mesa Municipal de Negociação Permanente foi instituída em fevereiro de 2025, por meio de decreto assinado pela prefeita Emília Corrêa, com o propósito de estabelecer um canal contínuo de diálogo entre a gestão municipal e os servidores públicos. Desde então, as categorias estão sendo atendidas de forma individual, semanalmente, consolidado como um espaço estratégico para discutir pautas salariais, condições de trabalho e outras demandas das categorias, promovendo uma gestão participativa e transparente.

