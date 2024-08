Mesária com deficiência auditiva recebe treinamento em Aracaju

O Cartório Eleitoral da 1ª Zona realizou, nesta terça (20), o treinamento de mais uma turma de mesárias e mesários que atuarão nas Eleições 2024. Com o objetivo de garantir acessibilidade e inclusão social, a jovem Lívia Marita, cidadã com deficiência auditiva, participou do treinamento como voluntária da Justiça Eleitoral.

Lívia atuará na capital, Aracaju, como 2ª mesária, na escola municipal Dom Hélder Câmara, localizado no bairro Industrial. As principais atribuições são: organizar a fila, controlar a entrada e a movimentação das pessoas na seção; identificar a eleitora ou o eleitor e localizar o nome no Caderno de Votação; entregar o comprovante de votação à eleitora ou ao eleitor e exercer outras atribuições que lhes forem designadas.

De acordo com Lívia, trabalhar como mesária “é muito importante, pois é necessário que as pessoas com deficiência (PCDs) tenham esse local de fala e que possam se comunicar com independência para exercer seus direitos.” A jovem enfatizou a necessidade de haver intérpretes nos locais de votação, para que PCDs não tenham medo ou preocupação na hora de votar.

Lívia finalizou a fala contando a motivação para ser mesária: “quando comecei a votar, aos 16 anos, não tive uma boa experiência, pois as informações não eram claras, a urna era pouco acessível e não havia intérprete no local de votação”. Além disso, destacou que pessoas ouvintes precisam saber que LIBRAS não é somente gestos e nem mímica, e que é importante divulgar o trabalho das pessoas surdas nas seções eleitorais, para que se construa um país mais inclusivo.

Durante todo o treinamento, Lívia foi acompanhada pelo intérprete Rigleisson Gomes Feitosa, convocado para o exercício dessa função. De acordo com a chefe do cartório, Maria Carmem Souza Santos, a 1ª Zona Eleitoral iniciou o cadastramento de voluntárias e voluntários com conhecimento em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para prestarem apoio logístico nos locais de votação nas Eleições 2024. A ideia é que eles ofereçam atendimento adequado, orientando as pessoas com deficiência sobre o local das seções, facilitando a comunicação com as(os) colaboradoras(es) e eleitoras(es) surdos.

Fonte e foto TER/SE