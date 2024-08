MESMA EMPRESA DIVULGADA POR SOBRINHA DE GUSTINHO É CONDENADA A PAGAR MULTA POR PESQUISA FRAUDULENTA

A Justiça Eleitoral condenou a empresa CTAS a pagar multa de R$ 53 mil por pesquisa fraudulenta no município de Lagarto, conforme sentença gerada último dia 13 de agosto. A CTAS foi a mesma empresa que realizou uma pesquisa divulgada pela sobrinha do deputado Gustinho Ribeiro no final de junho, que a colocava na frente dos dos demais pré-candidatos.

De acordo com a decisão, a pesquisa SE-03068/2024 apresentou ausência de número de eleitoras e eleitores entrevistados em cada bairro, além de não apresentar o relatório completo com os resultados da pesquisa.

A Justiça identificou também que houve inconsistências na indicação dos percentuais relativos ao nível econômico dos entrevistados e

ausência de arquivo com assinatura digital do estatístico responsável pela pesquisa.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) foi acionado para eventual apuração de divulgação de pesquisa fraudulenta prevista no § 4o, do art. 33 da Lei das Eleições.