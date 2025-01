“MESMO NÃO SENDO DO PL, RODRIGO SEMPRE TROUXE NOSSOS IDEAIS”, DIZ BOLSONARO SOBRE RODRIGO VALADARES

Nesta sexta-feira (3), o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para elogiar publicamente o deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE), reafirmando sua proximidade e admiração pelo parlamentar sergipano. Em uma publicação no seu instagram, Bolsonaro repostou uma matéria assinada pelo jornalista Fausto Leite e destacou a afinidade ideológica com Rodrigo, apesar de não estarem no mesmo partido.

“Mesmo não sendo do PL, Rodrigo sempre trouxe consigo os nossos ideais”, afirmou Bolsonaro, levantando a forte hipótese de que sua escolha para o Senado em Sergipe já está clara, caso o deputado decida disputar o cargo.

Rodrigo Valadares, que construiu sua trajetória política inspirado no legado do pai, Pedrinho Valadares, vem se consolidando como a principal liderança conservadora do estado. Atualmente, ele atua como relator de pautas de relevância nacional, como o PL da Anistia, e tem sido cortejado por partidos como PP, Republicanos e até o PL de Bolsonaro.

Com duas vagas em disputa no Senado em 2026, a manifestação de apoio do ex-presidente fortalece ainda mais a posição de Rodrigo, que já desponta como um dos favoritos ao pleito. Segundo aliados, o parlamentar reúne carisma, estratégia política e uma base sólida para disputar o cargo com chances reais de vitória.

A aproximação pública entre Bolsonaro e Rodrigo reforça o protagonismo do deputado em Sergipe e no cenário político nacional, deixando claro que, se decidir disputar o Senado, terá um forte apoio do ex-presidente e do eleitorado conservador.

Texto e foto Luíza Passos