“MEU MANDATO ATENDE AS DEMANDAS DE ARACAJU”, DIZ SARGENTO BYRON; VEREADOR TENTARÁ A REELEIÇÃO

Em seu primeiro mandato como vereador de Aracaju, sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) realiza trabalho amplo na Câmara de Vereadores, atuando em demandas de acessibilidade, segurança, educação e saúde. Prestes a disputar a reeleição, Byron faz balanço de seu mandato destacando projetos como o que garante vaga em escola municipal próximo à residência do aluno (a) com deficiência.

“O pertencimento do meu mandato à causa da pessoa com deficiência não resume meu trabalho na Câmara. Prometi fortalecer a segurança pública no âmbito do município com agentes de trânsito, guarda municipal e tenho buscado avanços nessa área. Também atuo em ações de combate à violência contra a Mulher, temos um projeto ‘Não se Cale’ com protocolo de segurança em estabelecimentos comerciais”, disse.

Na área de infraestrutura, Byron destaca as melhorias na Zona de Expansão, com serviços de iluminação, capinação e a busca permanente por instalação de equipamentos de serviços municipais como o Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

‘O projeto Estrela do Mar continua, temos buscado fortalecer as ações de acessibilidade em Aracaju através de emendas impositivas para deslocar recursos para o programa. Em julho, teremos mais dois pontos de acessibilidade nas praias, na Cinelândia e no Havaizinho, para que a população tenha acesso ao banho assistido. Na Zona de Expansão, conseguimos melhorias para o Recanto da Paz, que não tinha infraestrutura de drenagem e pavimentação. Agora, busco a implantação de um Cras e de outros equipamentos para que essa população não precise se deslocar para o Santa Maria em busca de atendimento.

Byron também comentou a mudança de partido do Republicanos para o MDB, onde está filiado e integra um grupo coordenado pelo senador Alessandro Vieira.

“Fui muito bem atendido pelo Republicanos quando fui candidato a vereador. Tenho muito respeito e estima a pastor Jony e Sargento Moraes. Neste momento, precisava entender como poderia estar numa sigla competitiva e com valores que acredito”.

