Michelle Bolsonaro participa de evento do PL Mulher em Aracaju

A ex-primeira-dama e presidente nacional do Partido Liberal (PL) Mulher, Michelle Bolsonaro, já está em Aracaju para participar de um evento do partido que visa a engajar mulheres na política.

O encontro ocorrerá neste sábado (11), no Centro de Convenções AM Malls O evento contará com a presidente estadual do PL Mulher, Elaine Oliveira, e de outras lideranças femininas.

Para a presidente do PL Mulher de Sergipe, Elaine Oliveira, promover uma maior participação feminina na política também é fundamental para garantir que mulheres e homens possam unir suas forças e, em cooperação, modificarem os rumos da política nacional.

É aguardada a presença de simpatizantes e de diversas lideranças femininas do PL na capital e no estado que lançaram pré-candidaturas a Câmaras de Vereadores e prefeituras de municípios sergipanos.

Uma das que confirmaram o comparecimento é Emília Corrêa, pré-candidata à Prefeitura de Aracaju e favorita em pesquisas divulgadas por diversos institutos.

Em seu instagram, Emília disse que “tivemos uma tarde especial ontem, ao lado da presidente nacional do PL Mulher @michellebolsonaro e muitas mulheres sergipanas que trouxeram consigo grandes emoções e a esperança do surgimento de uma nova política. Um momento único e maravilhoso no qual tivemos a certeza que, unidas, podemos realizar mudanças significativas para Sergipe e a nossa querida Aracaju, através da representatividade feminina nas esferas de poder”

Michelle Bolsonaro vem intensificando viagens em todo o território nacional, com o objetivo de fortalecer a oposição, a direita e o partido no pleito eleitoral deste ano, mirando as eleições gerais de 2026.

Foto assessoria